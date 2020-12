Anno nuovo, monitor nuovo, meglio se curvo: il modello Samsung C27F396 da 27 pollici oggi è proposto in offerta su eBay. Dalla sua ha un design con cornici sottili (solo 11,9 mm) e tecnologie come Flicker Free per ridurre l’effetto sfarfallio e AMD FreeSync che strizza l’occhio agli appassionati di gaming.

Samsung C27F396: monitor curvo 27″ in offerta

La risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) consente di visualizzare in alta qualità ogni tipo di contenuto: dai software per la produttività fino a quelli multimediali. Il tempo di risposta è pari a 4 ms. Sul retro sono presenti gli ingressi VGA e HDMI.

Il monitor C27F396 di Samsung oggi può essere acquistato su eBay al prezzo di soli 149,99 euro con uno sconto significativo rispetto al listino. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita.

