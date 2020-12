Mini PC Jumper con Windows 10 e SoC Intel a poco più di 100€

Tra la moltitudine di Mini PC presenti sul mercato, quest’oggi vogliamo parlarvi di un’offerta che vede protagonista uno dei più interessanti device di questa categoria in vendita su Amazon: il Mini PC della Jumper venduto a soli 101,99 euro tramite un coupon Amazon di 38 euro disponibile solo fino al 29 dicembre e da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Mini PC Jumper: tanta potenza ad un prezzo contenuto

Il Mini PC Jumper è dotato di 4GB di RAM e 64GB di ROM che permettono un caricamento del software e un trasferimento di file veloci e sicuri con un sufficiente spazio di archiviazione per foto, video, musica e tanto altro. Inoltre supporta l’espansione della memoria tramite scheda Micro SD da 256 GB per non avere mai il problema di memoria insufficiente.

Questo Mini PC utilizza un processore dual-core Intel Celeron (Intel Apollo Lake N3350 con cache da 2 MB, frequenza di base da 1,1 GHz a 2,4 GHz) a bassa potenza con un consumo di energia termica di appena 6 W. Ciò consente di raggiungere un funzionamento stabile a lungo termine con prestazioni elevate che possono soddisfare le esigenze di ufficio, l’intrattenimento e la riproduzione multimediale.

Buona anche la connettività che offre tutto ciò di cui si può avere bisogno. Sono ben 3 le porte USB, di cui due USB 3.0. Presenti sia l’uscita HDMI che quella VGA per la connessione al monitor, a cui si affiancano la porta RJ45 per la connessione cablata ed il tradizionale jack da 3,5mm combinato per cuffie e microfono. Non mancano le connessioni wireless grazie ad un modulo Wi-Fi e Bluetooth.

Grazie alla scheda grafica Intel Graphic HD 500, il Mini PC può essere utilizzato con qualsiasi monitor o proiettore per offrirvi varie opzioni di visualizzazione. Potete anche collegare due monitor contemporaneamente tramite le porte HDMI e VGA, attraverso le quali potete godervi film e home office su un grande schermo fino ad una risoluzione 4K.

Infine trattandosi di un dispositivo fanless, uno dei vantaggi è sicuramente la silenziosità. L’assenza di ventole infatti fa si che il PC non emetta alcun rumore, pur mantenendo una buona dissipazione grazie ai fori di areazione.

Con le dimensioni di appena 12 x 12 x 2.5 cm, un peso di 706 grammi e Windows 10 preinstallato, potete portarvi questo gioiellino a casa pagando appena 101,99 euro con uno sconto di 38 euro applicabile tramite coupon da selezionare prima di inserire il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.