Telecamera di sorveglianza da interni D-Link scontata del 50%

Siete degli appassionati di dispositivi smart home? Bene, oggi vogliamo proporvi un’ottima offerta su una videocamera interna di videosorveglianza del marchio D-Link. Si tratta di un dispositivo molto piccolo e compatto, posizionabile in ogni punto della casa e utile per tenere sempre sotto controllo l’ambiente domestico in ogni condizione. Il D-Link DCS-8000LH è uno strumento comodo sia per avere sempre un occhio sulla propria abitazione, sia per chi ha bambini in tenera età o animali in casa.

Mini telecamera da interni D-Link scontata del 50% su Amazon

La telecamera di sicurezza è alta appena 9,5 cm e grazie al supporto da parete incluso nella confezione, può essere posizionata ovunque vogliate. Non manca, ovviamente, un modulo Wi-Fi che permette di connetterla alla rete di casa: in questo modo, attraverso l’app dedicata, si può controllare in qualsiasi momento lo stato della casa sia quando siamo dentro che fuori.

Non mancano un rilevatore di suoni e movimenti oltre che la visione notturna. La telecamera offre una possibilità di visione costante, sia di giorno che di notte, e avvisa nel momento in cui rileva un evento inatteso. Grazie al grandangolo da 120 gradi inoltre, offre una visuale più ampia, mentre lo zoom a 4X permetterà di ingrandire l’area selezionata. Sarà sufficiente pizzicare lo schermo del nostro dispositivo, e zoomare l’immagine in qualsiasi momento.

Infine presente anche la compatibilità con gli assistenti vocali di Google ed Amazon con cui gestire tutte le funzionalità direttamente con la voce attraverso qualsiasi dispositivo che integri Alexa o Google Assistant. Grazie alle offerte del giorno, Amazon propone la videocamera di D-Link a soli 29,99 euro con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

