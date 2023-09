iMac Ricondizionato a 559 euro: OCCASIONE AMAZON

Amazon sta offrendo un iMac ricondizionato del 2017 a soli 559 euro. Si tratta di un affare incredibile per tutti coloro che vogliono avere un pezzo di tecnologia di alta qualità senza spendere una fortuna. Ecco perché dovresti cogliere questa opportunità al volo.

iMac Ricondizionato in offerta: perché ne vale la pena

Non lasciarti spaventare dal fatto che si tratti di un iMac ricondizionato. Significa semplicemente che il prodotto è stato sottoposto a una meticolosa revisione, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. È completamente funzionante e si presenta in condizioni eccellenti. Inoltre, è coperto da una garanzia di 1 anno di Amazon Renewed, il che significa che puoi acquistare con tranquillità, sapendo di avere un supporto in caso di problemi.

Passiamo ora alle specifiche di questo iMac. È dotato di un bellissimo display Retina 4K da 21,5 pollici, con una risoluzione di 4096×2304 pixel. Questo significa che potrai goderti immagini nitide e dettagliate per il lavoro o il divertimento. Ma le sorprese non finiscono qui.

Il design di questo iMac è semplicemente mozzafiato. Con uno spessore di soli 5 mm lungo i bordi, si inserirà perfettamente in qualsiasi ambiente, dal tuo ufficio a casa tua. È elegante, sottile e moderno, proprio come ci si aspetta da un prodotto Apple.

Sotto il cofano, troverai un processore Intel Core i5 quad-core di settima generazione, che garantisce prestazioni veloci e fluide per le tue attività quotidiane. Inoltre, il processore grafico Radeon Pro 555 o 560 ti permetterà di gestire facilmente le tue esigenze grafiche, sia che tu stia lavorando su progetti creativi che giocando ai tuoi giochi preferiti.

Tra le altre caratteristiche notevoli di questo iMac ricondizionato ci sono due porte Thunderbolt 3 (USB-C), il supporto Wi-Fi 802.11ac per una connettività veloce e affidabile e la compatibilità con reti cellulari 4G LTE. Inoltre, è già preinstallato con macOS Mojave, che offre una serie di funzionalità avanzate come la modalità scura, la funzione pile, screenshot più semplici e molte nuove app che renderanno la tua esperienza informatica ancora migliore.

Questo iMac ricondizionato è un affare da non perdere. È una soluzione ideale per chi cerca un computer Apple di alta qualità a un prezzo accessibile. Sia che tu lo utilizzi per il lavoro o il tempo libero, questo iMac ti offrirà prestazioni e affidabilità eccezionali. Non lasciarti scappare questa occasione su Amazon e porta a casa il tuo iMac ricondizionato a soli 559 euro. Sii veloce, perché le offerte come questa tendono a esaurirsi rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.