ImageFX di Google genera immagini realistiche gratis, è pazzesco

Mentre tutti parlano di ChatGPT, Flux o Grok, Google ha creato in silenzio uno dei migliori generatori di immagini AI disponibili gratuitamente. Si chiama ImageFX, è sepolto dentro Google Labs (non si capisce perché), e produce risultati che farebbero invidia a molti strumenti a pagamento.

Non si trova tra i prodotti principali di Google, non si vedono pubblicità in giro, e non ne parlano gli influencer tech. Eppure, è uno strumento incredibile, e per di più, quello che fa, lo fa assolutamente gratis.

ImageFX: l’incredibile strumento di Google che crea immagini fotorealistiche GRATIS

ImageFX è alimentato da Imagen 3, il modello proprietario di Google che ha una filosofia molto chiara: realismo fotografico sopra ogni cosa. Niente stili artistici esagerati, niente effetti surreali, niente interpretazioni creative eccessive. Solo immagini che sembrano vere.

Questa scelta rende ImageFX completamente diverso dalla maggior parte dei generatori AI che puntano sull’effetto wow attraverso stili elaborati. Qui l’obiettivo è produrre immagini che si potrebbero confondere con fotografie reali, e ci riesce in modo impressionante.

L’interfaccia riflette questa filosofia: una casella di testo, quattro risultati generati, un pulsante di aggiornamento. Niente marketplace, niente feed di scoperta, niente funzioni social. È pulito e diretto. Sembra quasi troppo semplice, ma è esattamente per questo che è efficace.

Imagen 3, il cuore pulsante di ImageFX

Imagen 3 è stato addestrato su un dataset che privilegia l’accuratezza nella resa di scene, illuminazione e texture. Se si scrive “Genera una tazzina di caffè fumante su un tavolo di marmo” o “un gatto che dorme su un divano di velluto verde“, si ottengono delle immagini che sembrano frutto dell’allestimento di un fotografo professionista.

La differenza si nota nei dettagli, che solitamente tradiscono i generatori AI: i riflessi sulle superfici, il modo in cui le ombre avvolgono gli oggetti, la resa dei materiali. Imagen 3 gestisce questi elementi con una tale precisione che fa sembrare le immagini come appena scattate e non generate dall’intelligenza artificiale.

Il problema di molti generatori di immagini AI è che quando devono essere precisi nei dettagli, cominciano a fare errori. Le mani assumono forme strane, le prospettive non tornano, le texture sembrano finte. ImageFX invece mantiene una qualità alta anche nei particolari più piccoli. I bordi rimangono netti, la profondità di campo è gestita con sensibilità fotografica, la composizione segue regole visive naturali senza richiedere prompt chilometrici.

L’arte di scrivere prompt semplici

Una delle caratteristiche più sorprendenti di ImageFX è quanto poco lavoro richieda per ottenere risultati eccellenti. Il motore “ascolta” davvero, il che significa che non si deve enfatizzare o descrivere eccessivamente. Una o due righe di prompt chiare sono generalmente tutto ciò che serve. Per chi ha passato ore a lottare con altri strumenti, cercando la combinazione perfetta di parole chiave e impostazioni, è una boccata d’aria fresca.

Non c’è bisogno di post-elaborazione o ritocchi creativi. La maggior parte delle richieste produce un risultato pulito e finito al primo colpo. Inoltre, funziona sorprendentemente bene anche su mobile. A differenza di molti generatori che faticano con le interfacce compresse dei telefoni, ImageFX si adatta in modo fluido.

I Prompt Chips

I Prompt Chips sono probabilmente la funzione più intelligente di ImageFX, anche se pochi ne parlano. Dopo aver inserito un prompt di base, il sistema presenta una serie di piccoli pulsanti di modifica. Alcune opzioni sono standard, ma cliccando su “More” si ottengono suggerimenti generati dinamicamente basati sul proprio input specifico. Potrebbero apparire suggerimenti di modifica come “ombre drammatiche”, “colori pastello”, “macro shot”, “iper-realistico” o “stile foto vintage”.

Cliccando su qualsiasi chip, l’immagine viene ricreata con i nuovi parametri integrati. Questa funzione è perfetta quando non si hanno idee e serve l’ispirazione. E poi, è incredibilmente veloce: un clic e si ottengono quattro nuovi rendering.

I punti di forza di ImageFX

Molti generatori AI producono arte impressionante. Il fotorealismo, però, è una sfida completamente diversa. ImageFX non punta solo a immagini realistiche: eccelle nel produrre risultati quasi perfetti dal punto di vista fotografico.

L’illuminazione è dove brilla davvero. Che si tratti di luce dura, luce soffusa, temperature miste o golden hour, cattura l’essenza e l’atmosfera perfettamente. Capisce non solo come funziona la luce, ma come interagisce con superfici, riflessi e ombre in modi che hanno senso per l’occhio umano. Rende il vetro come traslucido, il metallo come riflettente, la pelle come organica. La maggior parte degli strumenti ci prova, ImageFX ci riesce davvero.

Anche la composizione delle immagini è impressionante. Gli oggetti sono tipicamente posizionati in modi che sembrano intenzionali, non sparsi casualmente. Se si chiede che il soggetto sia centrato, lo centra davvero. Se si vuole un’inquadratura dall’alto di una città, dà una prospettiva credibile, non un miscuglio di angoli dinamici.

Le texture e i dettagli delle superfici sono un altro punto di forza. Il tessuto sembra tessuto, le venature del legno hanno profondità, l’acqua ha effetti di increspatura con movimento realistico. Anche quando si ingrandisce, le immagini tendono a reggere meglio di quanto ci si aspetterebbe da un generatore gratuito.

I limiti di ImageFX

Nonostante le sue qualità eccezionali, ImageFX ha alcuni limiti importanti. Il rendering del testo rimane problematico. Se si vogliono generare loghi, cartelli o qualsiasi altra cosa dove la leggibilità è importante, spesso il risultato sarà deludente.

Un altro svantaggio è che ImageFX tende a giocare sul sicuro. Se si punta a creare arte altamente stilizzata, surreale o astratta, questo strumento potrebbe sembrare rigido. Non è capace di creare metafore visive oniriche come fa Adobe Firefly. Si attiene alla realtà, che è la sua forza ma anche il suo limite.

Infine, ogni prompt produce solo quattro risultati, senza la possibilità di generarne di altri senza premere refresh. Sì, bisogna rifare tutto da capo. Anche se si possono cambiare facilmente le proporzioni delle immagini attraverso il menu impostazioni, non c’è controllo avanzato sulla risoluzione specifica.