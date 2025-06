iMessage: arrivano i sondaggi ma con un tocco di AI

Ci sono voluti anni, ma finalmente Apple ha ceduto alle richieste degli utenti. Con iOS 26, l’app iMessage avrà i sondaggi, quella funzione che WhatsApp e Telegram hanno già da tempo. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, anche se la Mela ha trovato il modo di aggiungere qualcosa di suo alla ricetta…

Apple introduce i sondaggi su iMessage

Quella dei sondaggi non è funzione banale. Chiunque abbia mai partecipato a una chat di gruppo sa quanto possa essere caotico organizzare qualcosa. Tra chi non risponde, chi cambia idea, chi suggerisce sempre opzioni diverse, spesso si finisce per non decidere nulla. I sondaggi risolvono questo problema in modo elegante. Si pone una domanda (dove andare a cena, quale film guardare, ecc.), si aggiungono le opzioni, si vota ed è fatta.

Ma qui arriva il tocco di Apple. L‘intelligenza artificiale analizzerà le conversazioni e suggerirà automaticamente quando potrebbe essere utile creare un sondaggio. Se qualcuno scrive “Che facciamo sabato?“, Apple Intelligence proporrà di avviare una votazione. Niente di rivoluzionario, ma almeno la funzione non finirà nel dimenticatoio.

WhatsApp e Telegram hanno i sondaggi da anni, e anche Messenger. Per una volta, l’azienda di Cupertino sta semplicemente copiando la concorrenza invece di ignorarla. Ma forse è proprio questo il punto. A volte non serve reinventare la ruota. E i sondaggi su iMessage erano davvero una di quelle funzioni che facevano dire “come mai non c’è ancora?”.

Disponibilità

I sondaggi arriveranno su iPhone, iPad e Mac con iOS 26, integrandosi nell’ecosistema Apple in modo naturale. Chissà se funzionerà anche con gli utenti Android tramite SMS, o se sarà limitata alle conversazioni iMessage tra dispositivi Apple.