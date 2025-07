Immagini di pura qualità con la Xiaomi TV F 55, ora a 349€ su Amazon

Piazzati sul divano e goditi uno spettacolo vero e proprio con la Xiaomi TV F 55, un televisore di ultima generazione che non lascia spazio ai difetti. Bella e dinamica, con sistema Fire TV per non perdere neanche un app per lo streaming e sfruttare Amazon Alexa con il controllo vocale. La acquisti a soli 349 euro su Amazon con uno sconto del 17%, se vuoi paghi a Tasso Zero per ammortizzare la spesa.

Xiaomi TV F 55 è un televisore che nel salotto di casa fa la sua figura. Ha un design altamente moderno con bordi che scompaiono alla vista e una sottigliezza strabiliante. La visione è pazzesca grazie a una serie di caratteristiche che creano l’unione perfetta. Ma non solo, il sistema è Fire TV di Amazon. Ciò significa che trovi tutte le app che più ami, ne scarichi a quantità dallo store e c’è l’assistente vocale che ti assistente in ogni gesto e ti permette di gestire anche i dispositivi della tua smart Home. Insomma, un televisore che unisce l’utile al dilettevole.

Il suo display da 55 pollici è pazzesco con una risoluzione 4K UHD che non lascia neanche un dettaglio in disparte. Ovviamente non è il suo solo punto di spicco visto che devi fare i conti anche con l’HDR 10 e un sistema di Boost ideato per il gaming grazie a cui la frequenza di aggiornamento raggiunge i 120Hz. In altre parole puoi puntare anche al divertimento sfruttando la tua console o provando il cloud gaming come Amazon Luna. La classica televisione è più che accessibile attraverso il supporto al DVBT2 e tutti gli altri standard, così se sei amante dello zapping non perdi neanche un canale a tua disposizione. Compatibile con AirPlay, questo televisore non ti fa mancare niente.

Mettilo nel carrello a soli 349 euro su Amazon con lo sconto del 17%. Xiaomi TV F 55 diventa il tuo prodotto gioiello con cui divertirti e non solo.