Immagini non consensuali in gruppi Telegram italiani

Un’indagine di AI Forensics ha svelato l’esistenza di 16 gruppi e canali Telegram italiani e spagnoli che diffondono e vendono immagini intime non consensuali, inclusi contenuti pedopornografici. L’organizzazione non-profit ha chiesto alla Commissione europea di designare Telegram come VLOP (Very Large Online Platform) in base al Digital Services Act (DSA). Pavel Durov ha dichiarato che è un tentativo di censura.

Telegram usato come hub di distribuzione

AI Forensics ha analizzato 16 canali e gruppi privati (8 italiani e 8 spagnoli) tra il 22 dicembre 2025 e il 10 febbraio 2026, oltre a 19 bot Telegram, per un totale di circa 2,8 milioni di messaggi. Circa 25.000 utenti hanno sfruttato le funzionalità Premium condividendo archivi di immagini intime non consensuali di donne e bambini.

Telegram funziona come hub e canale di distribuzione dei contenuti che circolano su altre piattaforme, tra cui TikTok, Reddit e Instagram. Tra le vittime ci sono partner, ex partner, conoscenti e personaggi pubblici. Vengono inoltre pubblicizzati vari servizi di nudificazione e tool di hacking che permettono di ottenere immagini e video dai dispositivi.

Gli utenti pubblicano anche informazioni private delle donne e i link ai profili social (doxxing). I contenuti sono monetizzati tramite le funzionalità di Telegram Premium. È possibile acquistare le immagini pagando tra 20 e 50 euro una tantum o sottoscrivendo un abbonamento a 5 euro/mese. I pagamenti vengono effettuati con PayPal, criptovalute e Bizum.

Durante il periodo di osservazione, diversi gruppi sono stati chiusi da Telegram, ma sono riapparsi poche ore dopo con un altro nome. Ciò indica che i sistemi di moderazione non funzionano. Un portavoce della software house ha dichiarato:

La pornografia non consensuale, inclusa la pornografia deepfake, è esplicitamente vietata dai termini di servizio di Telegram e viene rimossa non appena rilevata.

I ricercatori di AI Forensics hanno chiesto l’intervento delle autorità italiane e spagnole, oltre che della Commissione europea. A fine marzo, Telegram ha superato un miliardo di utenti attivi al mese. Non è noto il numero di utenti in Europa, ma potrebbe essere maggiore della soglia minima per la designazione come VLOP in base al DSA.

Secondo Pavel Durov, l’Unione europea vuole giustificare più sorveglianza (Chat Control) e censura (DSA) con l’aiuto di media e organizzazioni non governative, come AI Forensics.