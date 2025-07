Immergiti nella musica senza distrazioni con questi auricolari da usare tutto il giorno

Cosa cerchi negli auricolari senza fili? La comodità di poterli indossare per tante ore, la stabilità che non cadano quando sei in movimento e la certezza di contare su un’esperienza d’ascolto totale e avvolgente. Le OPPO Enco Air4 Pro sono la scelta migliore da questo punto di vista e oggi le trovi in offerta a meno di 60€ con un interessante 33% di sconto.

3 ragioni per scegliere gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro

ANC avanzato

Audio Hi‑Res con driver in titanio da 12,4 mm e codec LHDC 5.0

Autonomia fino a 44 ore

Audio premium con driver in titanio e Bluetooth 5.4

Gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro sono estremamente leggeri e realizzati con un design che li rende stabili e confortevoli anche dopo tante ore di utilizzo. Hanno poi una tecnologia di cancellazione del rumore professionale che riduce fino a 49dB di rumori così da permetterti di concentrarti sui brani, i video e i podcast che stai ascoltando. Hai anche la possibilità di scegliere tra tre diversi livelli di cancellazione del rumore: massima, moderata e lieve a seconda che tu ti trovi, per esempio, in metropolitana, in strada o in un luogo chiuso.

Con 44 ore di autonomia e una ricarica rapida che in 10 minuti ti restituisce 4 ore di autonomia, gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro sono un fedele compagno di viaggio di cui non potrai più fare a meno. Perfetti per il tempo libero e le chiamate in mobilità ma anche per lo sport e l’attività fisica grazie alla resistenza alla polvere e all’acqua. Inoltre puoi controllare le varie funzioni direttamente dagli auricolari potendo anche personalizzare i comandi tattili in base alle tue preferenze ed esigenze.

Ideale per chi…

Cerca audio di fascia premium senza spendere troppo

Ha bisogno di lunga autonomia e ricarica rapida

Vuole auricolari impeccabili anche per le chiamate

Se stai cercando nuovi auricolari o vuoi regalarne un paio, scegli gli OPPO Enco Air4 Pro: approfitta del 33% di sconto per pagarli solamente 59,99€.