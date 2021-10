iMobie AnyTrans: la suite definitiva per gestire tutti i tuoi dispositivi Apple

E se ti dicessi che basta un solo clic per trasferire tutto ciò che vuoi dal tuo iPhone al tuo Mac? Questo è AnyTrans, la soluzione di iMobie per semplificare il trasferimento di qualsiasi file tra gli iDevice, un software in grado di fare tutto ciò che hai sempre immaginato, con una velocità incredibile.

iMobie AnyTrans per dispositivi Apple: caratteristiche

È indiscutibile che lo smartphone sia diventato parte integrante della nostra vita quotidiana, tanto che è il dispositivo che cambiamo più spesso. Tuttavia, rimane una seccatura dover effettuare il trasferimento di tutti i dati, magari effettuare un backup, o reinstallare tutte le applicazioni. Una delle maggiori difficoltà è sicuramente evitare di trasferire file inutili. AnyTrans ti consentirà, ad esempio, di organizzare in maniera intelligente le foto. Queste verranno divise per categoria (selfie, slow-mo ecc.) o album se creati in precedenza, in modo del tutto automatico. Così facendo sarà più semplice scartare tutto ciò che non desideri salvare sul Mac o sul nuovo iPhone. Lo stesso vale per la musica: il software elimina le restrizioni di iTunes consentendoti di trasferire le tracce da dispositivi diversi direttamente su iPhone o iPod.

Foto, video e applicazioni, però, pur avendo un certo peso non hanno la stessa importanza delle nostre conversazioni. Queste raccolgono sicuramente l’attività più rilevante che svolgiamo dai nostri dispositivi, ed è fondamentale averle sempre. AnyTrans non solo consente di effettuare i backup dei messaggi (anche Whatsapp) o trasferire tutte le conversazioni su un nuovo iPhone, ma anche di stamparli e stampare i relativi allegati (come le foto). In breve, l’applicazione di iMobie offre una suite completa per gestire ogni singolo dato presente sui tuoi dispositivi Apple, salvarli, esportarli e trasferirli ovunque con la massima semplicità.

Grazie ad uno sconto di 20 euro potrai avere la licenza a vita per iMobie AnyTrans a soli 49,99 euro direttamente dal sito di iMobie.