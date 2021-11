Impara a vendere prodotti su Amazon con questo corso Udemy a 14 Euro

Amazon è una piattaforma estremamente utile non solo per acquistare prodotti a prezzi interessanti, ma anche per vendere merce a nome della propria azienda. Addentrarsi nel mondo dell’e-commerce però non è sempre così facile. Servono forza di volontà, vero interesse e tanta pazienza, specialmente se non si ha un ottimo rapporto con la tecnologia. Chi vuole supporto ulteriore potrà avvalersi di corsi dedicati. Per esempio, su Udemy ora potete trovare un corso completo su come vendere su Amazon a 13,99 Euro anziché 94,99 Euro!

Corso Udemy: come vendere su Amazon con un modello di business efficace

Le lezioni previste in questo corso sono 59, con durata complessiva pari a 8 ore e 45 minuti. Il contenuto è davvero approfondito: non ci sono solo le basi per l’introduzione al marketplace fondato da Jeff Bezos, ma anche le nozioni essenziali per altre piattaforme come Wish, Eprice, Etsy, Subito e IBS. Successivamente si passa alla preparazione alla vendita, cercando di capire quali prodotti conviene vendere, la logistica, le spedizioni e gli aspetti amministrativi.

Il fulcro del corso è ovviamente Amazon. Si pensa alla logica da venditore e all’impostazione del proprio account. O ancora, si gestiscono il servizio clienti, i resi, i collegamenti a offerte già esistenti, la creazione di inserzioni e il controllo delle offerte create assieme al feedback dei clienti. Sette lezioni sono dedicate anche alle strategie di marketing con produttori e tramite strumenti dedicati. Il tutto si conclude con consigli e dritte sulle analisi previsionali.

In apertura abbiamo già specificato il prezzo: 13,99 Euro al posto di 94,99 Euro, ovvero l’85% in meno. Tuttavia, si tratta di un’offerta valida solamente per le prossime ore e fino alle 23:59 della serata di oggi, 8 novembre 2021. Come sempre, una volta acquistato il corso l’accesso a ogni contenuto sarà illimitato ed effettuabile anche da altre piattaforme oltre al PC, tra cui tablet, smartphone e televisori.