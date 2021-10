Impara a fare advertising online con Google e Facebook Ads

Continua la nostra analisi sui corsi più interessanti sulle competenze digitali che possono permettere di migliorare la propria attività oppure addirittura cambiare lavoro da zero e rinnovare completamente il proprio stile di vita. Oggi segnaliamo infatti un corso completo su Google Ads e Facebook Ads, praticamente la pubblicità su due delle principali piattaforma su scala globale.

Lavorare con queste piattaforme permette di arricchire il proprio CV in modo effettivamente consistente, rendendosi appetibili per tantissime società sia di vendita retail che più strutturate, resesi conto dell'importanza di questi canali dopo la recente esperienza di chiusura generale dove l'unico modo per vendere era quello tramite i canali online.

Facebook e Google, due elementi imprescindibili

Vediamo a cosa servono queste due piattaforme, che sono concepite con criteri differenti per quanto riguarda l'intercettare le necessità di un utente. Entrambe però vanno aggiunte ad un piano pubblicitario per espandere al meglio le proprie possibilità di vendita tramite i canali social e di ricerca.

Facebook Ads fa riferimento alle piattaforme di Facebook, dunque anche quello che riguarda Messenger come messaggistica e Instagram come altra piattaforma di content delivery. Chi fa adv su Facebook spesso fa riferimento alla domanda latente, ovvero cerca di intercettare uno dei bisogni del cliente finale andando ad attirare la sua attenzione mentre scrolla i vari feed, cercando di inserirlo in un percorso di vendita, il funnel.

Quando invece si parla di Google il discorso è differente, perchè in base alla ricerca si può inserire anche a pagamento, il proprio sito nei risultati di ricerca di determinate parole chiave. Quindi quando il cliente cerca qualcosa di cui ha necessità, il sito del venditore apparirà tra i risultati idonei a soddisfare la sua necessità, aumentando notevolmente le possibilità di conversione, ovvero di vendita.

Sfruttare entrambi i canali oggi è diventato fondamenta, e il costo davvero basso di questo corso lo porta ad essere davvero un must anche per infarinatura.