Impara con esperti creativi di spicco: Corsi da 10,90€

Cerchi ispirazione per le tue opere d’arte? Forse non lo sai, ma in rete esiste un archivio da cui è possibile scaricare tantissime risorse completamente gratis. Si chiama The Heritage Library ed è una collezione di illustrazioni, font e grafiche vintage che puoi utilizzare per tutti i tuoi lavori creativi senza alcun limite.

Frugando nell’ampia gamma di pacchetti disponibili sul sito web è possibile trovare i più svariati argomenti, dalla frutta ai fiori, dagli animali alle festività, persone, figure mitologiche e tanto altro. Anche le tecniche utilizzate sono molto varie: alcune illustrazioni sono in bianco e nero, altre a colori, altre ancora disegnate a matita oppure colorate ad acquerello. Sono presenti inoltre decine e decine di font, perfetti per lavori grafici di qualsiasi tipo e tono.

I contenuti sono tutti di dominio pubblico e utilizzabili secondo licenza Creative Commons (CC0). Ciò significa che tutto può essere utilizzato senza doversi preoccupare di violare il copyright. Ogni pacchetto comprende una serie di risorse generalmente in formato PNG (per quanto riguarda le illustrazioni), ma sono presenti collezioni con immagini vettoriali. Inoltre è presente una licenza in formato PDF distribuita da Heritage Library. Alcuni pacchetti, tuttavia, sono a pagamento: per trovare quelli gratuiti basta selezionare l’apposita sezione.

Il materiale c’è, ma se a mancare fosse la tecnica? Niente paura: puoi sempre approfittare della promozione Domestika, che ancora per qualche giorno ha scontato il suo immenso catalogo di corsi tutti dedicati al mondo dell’arte, guidati dai migliori professionisti di tutto il mondo. A 10,90 euro potrai portarti a casa corsi di grafica (Adobe Photoshop, Illustrator e altri), ma anche di disegno tradizionale ad acquerello e matita, oppure digitale con gli appositi programmi.

