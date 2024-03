Impara fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly (95% di sconto)

La passione per le lingue spesso e volentieri si scontra con l’impossibilità di seguire corsi su corsi, sia per una questione di tempo sia soprattutto per i costi da sostenere. Esistono però delle soluzioni.

Una di queste è Mondly, l’app che consente di imparare fino a 41 lingue grazie al piano a vita, in queste ore in offerta a 99,99 euro invece di 1.999,99 euro per effetto del 95% di sconto. La promo è a tempo limitato, terminerà dunque a breve.

Perché Mondly è la migliore app per l’apprendimento delle lingue

Nonostante sia un progetto relativamente recente, Mondly ha già conquistato diversi riconoscimenti di valore. Ad esempio, è stata premiata come Migliore nuova app da Apple (più di 110 milioni di download) e App dell’Anno da Facebook.

Alla base del suo successo vi è l’unione di esercizi incentrati sul riconoscimento vocale, sulla conversazione e lezioni in realtà aumentata. Tutti elementi che consentono ai suoi studenti di parlare nuove lingue come un madrelingua.

E a proposito di lingue, la licenza a vita consente di imparare lingue come l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco. Per gli stranieri, inoltre, è disponibile anche il corso per apprendere l’italiano.

Ciò che rende così rivoluzionario il metodo Mondly è il focus sulle frasi, non sulle singole parole, come invece si era abituati fin dai tempi della scuola. Questo nuovo paradigma consente agli iscritti di memorizzare le parole più usate, formando frasi e prendendo parte a conversazioni nel giro di pochi minuti.

Grazie alla promozione in corso, il piano a vita di Mondly costa soli 99,99 euro invece di 1.999,99 euro.