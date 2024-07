Impara fino a 41 lingue straniere con l'app Mondly (95% di sconto)

Se ami le lingue straniere e desideri impararne più di una, ti segnaliamo l’offerta estiva di Mondly, l’app rivelazione di questi ultimi anni che ha consentito a milioni di persone in tutto il mondo di imparare le lingue. Grazie alla promozione in corso, è possibile beneficiare del 95% di sconto sul piano a vita, in vendita al prezzo scontato di 99,99 euro anziché 1.999,99 euro. Trattandosi di un piano a vita, è richiesto un unico pagamento.

Mondly: l’app per imparare fino a 41 lingue è in offerta

Alla base del successo mondiale di Mondly vi è il metodo rivoluzionario proposto per imparare le principali lingue al mondo. Tra le proposte chiave si annoverano oltre 1.000 combinazioni di lingue per aiutare gli studenti a imparare partendo dalla loro lingua madre, più di 35 costruttori di vocabolari per apprendere le parole il più velocemente possibile, funzioni grammaticali e tabelle di coniugazione per progressi rapidi, oltre 40 conversazioni reali per acquisire sempre più padronanza con la lingua, 50 argomenti per preparare ognuno alle situazioni più comuni, e infine lezioni giornaliere veloci per migliorare passo dopo passo.

Tra le lingue più popolari che si possono imparare con il piano a vita di Mondly troviamo l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, l’italiano, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco.

Puoi sottoscrivere il piano a vita di Mondly a soli 99,99 euro grazie al maxi sconto del 95% tramite questa pagina del sito ufficiale. Nel caso il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative iniziali, puoi sempre richiedere il rimborso gratuito entro 14 giorni dalla data di acquisto.