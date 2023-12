Impara fino a 41 nuove lingue con Mondly (-95% sul piano a vita)

Imparare nuove lingue straniere, oltre al classico inglese, spagnolo e francese, può essere un ottimo biglietto da visita per un lavoro migliore o in vista di un trasferimento all’estero. Mondly, l’app rivelazione degli ultimi anni, sta offrendo in queste ore l’accesso a vita a soli 99,99€, scontato del 95% rispetto al prezzo di listino pari a 1.999,99€. Ecco il link all’offerta.

Mondly è una delle migliori app per imparare le lingue oggi disponibili sul mercato. Dall’inglese allo spagnolo, dal francese al tedesco, ma anche cinese, coreano, giapponese e russo, così come turco, arabo e persiano: sono innumerevoli le possibilità offerte dal piano a vita, per un totale di 41 lingue straniere.

Mondly: il piano a vita è in sconto del 95% in queste ore

Alla base del successo di Mondly c’è un’avanzata tecnologia per l’apprendimento delle lingue, unita a efficaci strategie di gamification. Con la “Migliore app dell’anno” secondo gli utenti di App Store e Facebook, si ha l’opportunità di imparare una nuova lingua in modo efficace e rapido.

Diversamente a quanto accade nei corsi tradizionali, gli studenti dell’app si focalizzano sulle frasi, non sulle singole parole. In questo modo cominciano a memorizzare le parole che vengono usate più di frequente, a formare frasi di senso compiuto e a prendere parte alle conversazioni nel giro di pochi minuti.

Altri due punti di forza sono la stretta collaborazione tra l’app e madrelingua professionisti più l’utilizzo di un chatbot dotato di riconoscimento vocale per esercitazioni in conversazioni reali.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a soli 99,99€, per effetto del maxi sconto del 95% di queste ore. La promozione è limitata, potrebbe terminare tra poco.

