Impara i segreti del product design digitale: il corso è in sconto a soli 9,90€

Quando si crea un sito web oppure un'app, il design non è l'unica cosa di cui bisogna tenere conto. Uno dei punti chiave per un progetto digitale di successo, infatti, è che soddisfi le reali esigenze dell'utente finale, nonché l'obiettivo prefissato dal business. Per imparare in modo pratico e veloce i concetti e le tecniche più efficaci, puoi affidarti a Domestika: il corso di Product Design digitale con Lean e UX tenuto dal designer Óscar SP è in sconto a 9,90 euro invece di 39,90.

Il corso, composto da 32 lezioni, partirà dalla creazione di un metodo di lavoro, base fondamentale per dare vita a qualsiasi futuro progetto. Grazie ai dieci principi di usabilità, inoltre, potrai imparare a valutarne l'usabilità e capire le differenze fra Usability, User Experience ed Interaction Design. Ricerca documentale, interviste e sondaggi: grazie a questi metodi potrai entrare in empatia con gli utenti e raccogliere le informazioni necessarie che ti permetteranno di formulare una soluzione alle loro esigenze. Tutto ciò verrà poi tramutato in una struttura, la sitemap, ed i relativi wireframe, che durante il corso verranno realizzati sotto forma di prototipo di carta con strumenti base.

Il corso – in sconto ancora per pochi giorni a soli 9,90 euro, con ben il 75% di risparmio rispetto al prezzo originale – è rivolto ai designer UX che vogliono aggiornarsi, ai designer UI che vogliono ampliare le proprie conoscenze all'UX, ai designer e creativi che vogliono migliorare ed ottimizzare il proprio processo lavorativo e agli imprenditori. Non sarà necessario avere particolari conoscenze pregresse per parteciparvi, ma per seguire le lezioni in maniera ottimale bisognerà procurarsi della carta, post-it colorati ed un computer con accesso ad internet.