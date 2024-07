Impara l'inglese con Babbel: il piano a vita è in sconto del 60%

Quando ci si mette in testa di imparare una nuova lingua (9 volte su 10 l’inglese), non è la notte a portare consiglio ma l’estate. I motivi possono essere i più disparati: da una vacanza all’estero a un colloquio di lavoro in autunno, la conoscenza di una lingua straniera spesso e volentieri è in grado di fare la differenza.

Una delle migliori piattaforme per imparare l’inglese o un’altra lingua è Babbel, disponibile nelle versioni App e Live. A questo proposito ti segnaliamo l’offerta sul piano a vita di Babbel App, disponibile al prezzo scontato di 239,99 euro contro i 599,99 euro normalmente richiesti, per un risparmio pari a 360 euro (60% di sconto, ndr).

Babbel App: risparmia 360 euro sul piano a vita

Il piano Babbel App include centinaia di lezioni (si va dal livello principiante a quello avanzato), corsi tematici su viaggi, cultura e mondo del lavoro, più podcast, video, giochi e tanto altro ancora. Le lingue disponibili, oltre all’inglese, sono il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese, lo svedese, il turco, l’olandese, il polacco, l’indonesiano, il norvegese, il danese e il russo.

Grazie al piano a vita, è possibile accedere alle lezioni e agli esercizi di tutte le lingue comprese nella piattaforma Babbel. In più, qualora si scelga di sottoscrivere il piano in offerta, si gode di un periodo di tempo pari a 20 giorni per valutare il servizio: nel caso le aspettative non siano rispettate, si può sempre richiedere il rimborso completo.

Grazie alla promozione in corso, il piano a vita di Babbel è in offerta a 239,99 euro, per effetto del maxi sconto pari al 60%. Il risparmio sul prezzo di listino consigliato (599,99 euro, ndr) è di 360 euro.