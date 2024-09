Impara l'inglese e altre 40 lingue con il piano a vita di Mondly (-96%)

Ci possono essere tanti buoni motivi per imparare una nuova lingua dopo il ritorno dalle vacanze estive: rimediare a un percorso fin qui insufficiente a scuola, farsi trovare pronti per un’eventuale chiamata di lavoro all’estero, viaggiare la prossima estate fuori dall’Italia con più serenità.

A questo proposito, segnaliamo l’offerta per il ritorno a scuola di Mondly, l’app che da qualche anno a questa parte ha rivoluzionato il modo di imparare l’inglese e altre lingue straniere, tanto da meritarsi riconoscimenti quali App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple. Grazie all’ultima promozione è possibile acquistare il piano a vita al prezzo scontato di 89,99 euro una tantum, invece dei 1.999,99 euro richiesti come prezzo di listino.

Imparare l’inglese con il piano a vita di Mondly

Il piano a vita dell’app Mondly, a differenza del piano mensile e quello annuale, permette di imparare fino a 41 lingue, con accesso completo a tutte le lezioni per un periodo di tempo illimitato. Oltre all’inglese è possibile imparare lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il cinese, il turco e il coreano, ma anche arabo, ebraico, portoghese, catalano, olandese e svedese.

Per capire il successo di Mondly, che ha pochi eguali in questo settore, bisogna andare direttamente alla radice, cioè al metodo che utilizza per far imparare una nuova lingua ai suoi studenti “virtuali”. A differenza delle lezioni tradizionali, gli esercizi dell’app Mondly si focalizzano su frasi di uso comune. Questo facilita il processo di memorizzazione delle parole più usate, così da prendere parte a conversazioni reali in pochi minuti.

Altre caratteristiche chiave di Mondly sono la collaborazione con i madrelingua professionisti, che aiutano gli studenti a migliorare la propria pronuncia, l’utilizzo di un sofisticato chatbot dotato di riconoscimento vocale, nonché l’impiego di un sistema di ripetizione unico che aiuta ad apprendere una nuova lingua più velocemente.

L’offerta dedicata al ritorno a scuola di Mondly è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. I metodi di pagamento accettati sono carte Visa, Mastercard, American Express, in aggiunta a PayPal e WireTransfer.