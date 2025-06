Impara le lingue con Mondly: 60% di sconto ESCLUSIVO sui piani A VITA

Hai mai pensato di acquistare un abbonamento a vita per un corso di lingue? E se ti dicessimo che puoi averne uno che ti darà l’accesso addirittura a 41 lingue? Si tratta della nuova straordinaria offerta di Mondly, la piattaforma e-learning con cui potrai imparare nuove lingue ogni giorno tramite metodi innovativi, coinvolgenti e soprattutto efficaci. Puoi avere infatti il 60% di sconto non solo sul piano di 12 mesi, ma anche sul piano a vita.

Sì, è tutto vero. Da una parte puoi scegliere il tradizionale abbonamento annuale che ti darà l’accesso a 41 corsi di lingue diverse a soli 62,32 euro invece di 155,80. La vera convenienza riguarda però il piano di accesso a vita allo stesso numero di lingue: sempre con il 60% di sconto pagherai una volta soltanto 129,96 euro invece di 324,90 e avrai accesso illimitato praticamente per sempre.

Scoprirai subito l’innovativo metodo di apprendimento di Mondly, che si basa su solidi studi neurali combinati con tecnologie di ultima generazione per darti l’opportunità di apprendere e parlare nuove lingue più velocemente del solito. Imparare una lingua diventa non solo un dovere, ma anche un divertimento.

Tramite innovative strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue, con Mondly imparerai una nuova lingua con gli stadi di avanzamento che ricordano quelli di un videogioco. Il metodo si concentra su quattro macro-punti: focus sulle frasi e non sulle singole parole per permetterti di prendere confidenza subito con le conversazioni più comuni; ascolto di madrelingua professionisti per avere pronunce impeccabili e accenti naturali; esercitazioni in conversazioni reali tramite un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi in realtà aumentata; memorizzazione delle informazioni tramite un sistema di ripetizione collaudato ed efficace.

Con Mondly potrai imparare fino a 41 lingue in maniera rapida, funzionale e soprattutto molto divertente. Attiva adesso il piano annuale o, ancora meglio, il piano a vita: entrambi sono scontati del 60%.