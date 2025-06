Impara le lingue dal tuo smartphone, senza abbonamenti: è l'offerta Mondly

Vuoi imparare una nuova lingua in modo semplice, veloce e divertente? Questa è l’occasione giusta. Mondly, l’app che ha già conquistato oltre 110 milioni di utenti, lancia una promo esclusiva: accesso a vita a Mondly Premium con il 60% di sconto, a soli 129,96€ invece di 324,90€. Un unico acquisto per imparare 41 lingue, dall’inglese al giapponese, dal francese al coreano. Senza nessun abbonamento.

Imparare le lingue non è mai stato così facile

Mondly non è una semplice app per studiare vocaboli. Dietro il suo successo globale c’è un solido approccio scientifico che integra neuroscienza, gamification e tecnologie avanzate come realtà aumentata e riconoscimento vocale. L’obiettivo? Farti parlare una nuova lingua nel minor tempo possibile, con metodo, naturalezza e coinvolgimento.

A differenza di altre app che partono solo dall’inglese, Mondly ti permette di imparare una nuova lingua direttamente dalla tua lingua madre, aumentando la velocità e la qualità dell’apprendimento. È disponibile in 41 lingue e offre contenuti autentici con la voce di madrelingua, per aiutarti ad acquisire pronuncia corretta e accento naturale.

Mondly Premium: ecco cosa include il piano a vita

Con l’accesso a Mondly Premium potrai:

Imparare 41 lingue con un solo abbonamento

con un solo abbonamento Accedere a corsi personalizzati e conversazioni simulate

e Usare un chatbot intelligente per dialoghi realistici

per dialoghi realistici Sfruttare la ripetizione spaziata per memorizzare più a lungo

per memorizzare più a lungo Imparare frasi utili, non parole isolate, per parlare subito

Tutto questo con un’interfaccia user-friendly che rende ogni lezione un gioco, mantenendo alta la motivazione.

Mondly Premium è oggi disponibile con un’offerta senza precedenti: accesso a vita a soli 129,96€ invece di 324,90€. Nessun abbonamento ricorrente, un solo pagamento per accedere per sempre di tutte le funzionalità Premium. Non perdere questa occasione: la promozione è disponibile solo per un tempo limitato!