Impara le lingue quando vuoi con le lezioni dal vivo di Babbel Live

Sei alla ricerca del metodo migliore per fare rapidi progressi e parlare fluentemente una nuova lingua? Le videolezioni dal vivo di Babbel Live sono la soluzione ideale. Scopri come iniziare e cosa offrono queste lezioni interattive, pensate per farti raggiungere i tuoi obiettivi linguistici in modo veloce ed efficace con tre diversi abbonamenti: 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi.

Babbel Live: ma in cosa consiste?

Il primo passo per iniziare a seguire le videolezioni dal vivo di Babbel Live è fare un test di valutazione, che ti aiuterà a capire a che livello ti trovi nella conoscenza della lingua che desideri imparare. Se sei già un utente della Babbel app, hai la possibilità di partecipare gratuitamente a due lezioni di Babbel Live per testare il metodo di insegnamento e vedere se fa al caso tuo.

A seconda dei tuoi obiettivi e della tua disponibilità, puoi scegliere tra tre diversi piani di abbonamento: 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi. Indipendentemente dal piano scelto, avrai accesso illimitato a tutte le lezioni per l’intero periodo dell’abbonamento. Questo significa che puoi partecipare a tutte le lezioni che desideri, in qualsiasi momento.

Le videolezioni dal vivo di Babbel Live offrono un ambiente coinvolgente e interattivo, perfetto per esercitare la conversazione e migliorare la pronuncia. Le lezioni sono tenute da insegnanti qualificati e si svolgono in piccoli gruppi di massimo sei persone, permettendoti di partecipare attivamente e di ricevere l’attenzione necessaria.

Uno dei maggiori vantaggi delle videolezioni dal vivo rispetto alle lezioni tradizionali è la flessibilità. Puoi seguire le lezioni comodamente da casa tua, durante la pausa pranzo o alla sera, senza doverti preoccupare di orari rigidi o spostamenti. Inoltre, con l’abbonamento a Babbel Live, avrai libero accesso anche alla Babbel app, permettendoti di continuare a esercitarti quando hai tempo.

Le videolezioni di Babbel Live sono disponibili in quattro lingue: inglese, tedesco, spagnolo e francese, con l’intenzione di aggiungerne altre in futuro. Un abbonamento ti darà accesso illimitato alle lezioni di tutte le lingue disponibili, permettendoti di esplorare nuove opportunità linguistiche senza limiti. Inizia il tuo percorso di apprendimento linguistico con Babbel Live, che offre una combinazione unica di lezioni dal vivo e contenuti, accessibili tramite l’app. Iscriviti online e scegli una delle lingue disponibili.