Impara l'information design con il corso di Domestika, in sconto al 70%

Un design efficace ed elegante è sempre un buon punto di partenza per capire al meglio le informazioni più complesse. Questo è l'obiettivo del corso di Domestika dedicato tutto all'information design, in sconto del 70% (prezzo finale 11,90 euro) ancora per pochi giorni. L'insegnante sarà Federica Fragapane, una information designer nota per la capacità di trasformare tabelle, dati e numeri in visualizzazioni ad hoc in grado di comunicare dati altrimenti complessi in modo chiaro ed efficiente.

È l'arte della “data visualization”, che permette di trasmettere le informazioni attraverso supporti visivi. Partendo dalle fonti d'ispirazione, nel corso delle 17 lezioni l'utente si addentrerà nell'enorme settore della visualizzazione dei dati per capire e fare suo il potenziale che offre. Ciò sarà possibile attraverso un processo di design che comprende alcune importanti azioni: selezionare le fonti ufficiali e i dati significativi e affini all'obiettivo finale, riunendo il tutto sotto un'unica tabella che verrà trasformata grazie ad un processo creativo in grafici attraenti e chiari, capaci di trasmettere informazioni su diversi livelli. Legende e guide grafiche non avranno più segreti con i consigli dell'insegnante.

Il corso è rivolto a tutti, ma è necessario conoscere le basi di Adobe Illustrator per comprendere al meglio la natura delle lezioni. “Visualizzazione di dati e information design: crea un modello grafico” è in offerta al prezzo esclusivo di 11,90 euro: uno sconto del 70%, attivo ancora per pochi giorni. Ogni lezione sarà visibile per un numero illimitato di volte, comodamente da casa propria. Inoltre, al termine del corso, l'utente riceverà un attestato personalizzato firmato dal docente.