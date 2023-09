Impara l'inglese a tuo ritmo con British Council: 30% di sconto

Vuoi migliorare le tue competenze linguistiche in inglese in modo flessibile e conveniente? British Council ha la soluzione perfetta per te: con l’offerta speciale del 30% di sconto per il primo mese, puoi accedere ai corsi self-study di British Council per soli 4,90 euro al mese anziché 7.

Con i corsi self-study di British Council, puoi imparare l’inglese nel modo che preferisci e a tuo ritmo. Le esercitazioni sono progettate da esperti di lingua inglese e ti offrono un modo divertente e coinvolgente per acquisire nuove competenze linguistiche. Oltre a imparare il vocabolario, avrai la possibilità di sviluppare le tue capacità di ascolto, lettura, scrittura e conversazione in inglese.

Ecco tutti i vantaggi offerti da British Council

Grazie a una combinazione di esercizi online, webinar sulla grammatica e pronuncia e lezioni online facoltative condotte da insegnanti esperti, potrai fare progressi significativi nella tua conoscenza dell’inglese. British Council offre materiali didattici di alta qualità sviluppati da esperti linguistici per studenti di tutti i livelli, dall’elementare all’avanzato.

La sottoscrizione ai corsi self-study di British Council include webinar dal vivo condotti da insegnanti, in cui potrai approfondire la grammatica e il vocabolario direttamente da un esperto. Inoltre, potrai unirti a una comunità online di studenti da tutto il mondo, offrendoti l’opportunità di praticare le tue abilità linguistiche in inglese con altri apprendisti globali.

Con una vasta selezione di esercizi tra cui scegliere, puoi personalizzare il tuo percorso di apprendimento per adattarlo alle tue esigenze. Che tu voglia concentrarti sulla grammatica, arricchire il tuo vocabolario o migliorare le tue abilità di comunicazione, British Council ha l’offerta giusta per te.

I corsi self-study di British Council ti offrono l’opportunità di ottenere un badge digitale e un certificato quando completi un tema specifico. Questi riconoscimenti sono un modo ideale per dimostrare il tuo progresso e le tue competenze linguistiche agli altri. E se ritieni che gli esercizi online non siano sufficienti e desideri interagire con un esperto insegnante e con altri studenti provenienti da tutto il mondo, puoi aggiungere lezioni online facoltative alla tua esperienza di apprendimento.

L’offerta speciale del 30% di sconto per il primo mese rende l’apprendimento dell’inglese con British Council più accessibile che mai. Approfitta di questa straordinaria opportunità per migliorare le tue competenze linguistiche, fare progressi rapidi e unirti a una comunità globale di apprendisti: per il primo mese, il prezzo è di soli 4,90 euro.

