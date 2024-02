Impara l'inglese divertendoti con Novakid

Ti piacerebbe che i tuoi bambini imparassero l’inglese in modo facile e divertente? Se la risposta è sì, allora devi conoscere Novakid, la piattaforma online che offre lezioni per bambini da 4 a 12 anni.

Novakid è una soluzione innovativa e vantaggiosa per far apprendere questa lingua ai tuoi figli, con una grossa novità: offerta speciale con il 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le nuove sottoscrizioni utilizzando il codice promozionale PUNTO15.

Impara l’inglese con Novakid in modo veloce e divertente

Novakid è diversa dalle altre piattaforme di apprendimento dell’inglese, poiché si basa su alcuni principi fondamentali che la rendono efficace e coinvolgente:

Immersione linguistica : i bambini imparano parlando e ascoltando solo nella lingua anglosassone, senza traduzioni o spiegazioni in italiano. Questo li aiuta a sviluppare abilità comunicative.

: i bambini imparano parlando e ascoltando solo nella lingua anglosassone, senza traduzioni o spiegazioni in italiano. Questo li aiuta a sviluppare abilità comunicative. Insegnanti madrelingua : i bambini hanno la possibilità di interagire con insegnanti qualificati, simpatici e madrelingua, che sanno come motivarli e coinvolgerli.

: i bambini hanno la possibilità di interagire con insegnanti qualificati, simpatici e madrelingua, che sanno come motivarli e coinvolgerli. Lezioni da casa : i bambini possono seguire le lezioni comodamente da casa, senza spostamenti o perdite di tempo.

: i bambini possono seguire le lezioni comodamente da casa, senza spostamenti o perdite di tempo. Account personale completo : i bambini e i genitori hanno accesso a un account personale dove possono gestire le lezioni, il calendario, il pagamento e il materiale didattico .

: i bambini e i genitori hanno accesso a un account personale dove possono gestire le lezioni, il calendario, . Apprendimento ludico : i bambini imparano giocando e divertendosi, con attività interattive, animazioni, canzoni e storie. Con Novakid niente compiti noiosi o esercizi di grammatica, ma soltanto modi per stimolare la curiosità e la creatività.

: i bambini imparano giocando e divertendosi, con attività interattive, animazioni, canzoni e storie. Con Novakid niente compiti noiosi o esercizi di grammatica, ma soltanto modi per stimolare la curiosità e la creatività. Programma personalizzato: i bambini seguono un programma adatto al loro livello e ai loro interessi, con lezioni individuali o di gruppo, tendendo sempre conto delle esigenze e dei progressi di ogni bambino, offrendo feedback e supporto costante.

Detto questo, non ci sono piattaforme migliori di Novakid nell’apprendimento facile e divertente dell’inglese, senza stress e senza costi aggiuntivi. Non perdere tempo e approfitta subito del 15% di sconto sul primo acquisto utilizzando il codice promozionale PUNTO15.