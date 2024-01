Impara l'inglese online: corso divertente per bambini con uno sconto del 15%

Tuo figlio/a ti ha espressamente detto di voler imparare l’inglese? Bene! Quanti anni ha? Se la sua età è tra i 4 e i 12 anni, puoi iscriverlo/a al corso interattivo di Novakid.

Questa innovativa start-up nel settore dell’insegnamento delle lingue offre corsi studiati soltanto per bambini e ragazzi.

La prima lezione è completamente gratuita e, se decidi di andare avanti, otterrai uno sconto esclusivo del 15% con il codice PUNTO15, riservato soltanto agli utenti che leggono i contenuti della nostra piattaforma.

Novakid: metodo eccellente, apprendimento straordinario

Novakid sta riscuotendo un enorme successo grazie a un metodo di studio davvero eccellente. L’immersione linguistica sta dietro questo successo, con insegnanti madrelingua che prendono per mano i bambini e li portano a scoprire la lingua inglese.

Tutti i docenti posseggono la certificazione internazionale e partecipano spesso a corsi di formazione e aggiornamento.

Inoltre, i corsi sono personalizzati in base all’età e alle caratteristiche individuali di ogni studente, quindi affronteranno le lezioni senza stress. Le lezioni di Novakid si tengono completamente online. Non devi installare software o acquistare materiali didattici, perché potrai averlo direttamente nella piattaforma web.

Novakid ha portato a termine quasi 14 milioni di lezioni, riscuotendo grande successo in tutto il mondo. Ciò perché i bambini trovano divertente imparare l’inglese con i metodi usati dalla start-up.

Se vuoi esaudire la richiesta di tuo figlio/a, il metodo innovativo di Novakid è l’unico in grado di insegnargli l’inglese in poco tempo e con risultati immediati. Inoltre, è anche conveniente, sia per la prima lezione gratuita che per il codice promo PUNTO15, che ti consente di avere uno sconto del 15% sull’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.