Impara lo spagnolo con l'app di Babbel

Hai trovato un’offerta per il lavoro dei tuoi sogni, ma è necessario un buon livello di spagnolo? O forse stai pianificando un viaggio in America Latina, negli Stati Uniti, o alle Canarie? Babbel può aiutarti a prepararti per queste opportunità.

Con il corso di spagnolo online di Babbel, grazie a un breve test di ingresso, potrai accedere ai contenuti che più si addicono al tuo livello e alle tue esigenze. Potrai fissare obiettivi di apprendimento settimanali e consolidare un’efficace routine di apprendimento.

L’app di Babbel e le nuove lezioni di Babbel Live offrono la possibilità di imparare lo spagnolo e altre 13 lingue attraverso un’ampia gamma di attività, tra cui giochi, podcast e lezioni interattive. Questa varietà di strumenti è pensata per adattarsi a diversi stili di apprendimento e situazioni quotidiane, consentendo di praticare la lingua in momenti diversi, come durante il tragitto per il lavoro o mentre si aspetta al supermercato.

Babbel si impegna a migliorare tutte le competenze linguistiche: ascolto, lettura, scrittura e parlato. Offre un’esperienza di apprendimento completa e di alta qualità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono disponibili tre tipi di abbonamento: 3, 6 o 12 mesi, e la prima lezione di ogni corso è gratuita.

Con lezioni brevi incentrate su conversazioni realistiche, Babbel offre gli strumenti per apprendere in modo pratico e naturale, non solo a parlare spagnolo, ma a comunicare con sicurezza in situazioni reali.

Per chi preferisce un’esperienza di apprendimento più strutturata, Babbel Live offre video lezioni di lingua online con insegnanti certificati. Questi corsi permettono interazioni dirette e offrono feedback personalizzati, rendendo l’apprendimento ancora più efficace.

Oltre alla lingua, Babbel permette anche un’immersione culturale. Con le sue attività diverse, l’app consente agli utenti di esplorare in profondità la cultura spagnola, migliorando così la memoria e la comprensione.

Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.