Imparare a programmare in PHP non è mai stato così facile grazie a questo corso

Qualche giorno fa ti abbiamo suggerito un ottimo corso di Domestika per imparare a sviluppare il proprio sito professionale con WordPress. Oggi ti riportiamo un’ottima offerta rivolta a chi vuole ottenere ancora di più, grazie al corso di programmazione PHP di Domestika.

Corso di programmazione PHP Domestika: caratteristiche

Per lo sviluppo dei siti sono numerosi i linguaggi di programmazione più utilizzati come HTML, JavaScript, CSS e naturalmente PHP. Quest’ultimo è il linguaggio utilizzato anche per WordPress. Riuscire a padroneggiarlo vuol dire ottenere la possibilità di costruire un sito esattamente come lo vuoi nei minimi dettagli. A differenza dell’altra proposta, qui entra in gioco la programmazione vera e propria, e sono quindi necessari alcuni prerequisiti per poter affrontare al meglio le lezioni. Inutile dire che è indispensabile un PC con l’accesso ad internet ed editor di codice, a cui si affiancano le conoscenze di base di HTML e CSS. L’obiettivo del corso è riuscire a costruire un content manager, con un sistema di login e connessione ad un database. Il corso si compone di 26 lezioni per una durata complessiva di poco superiore alle 4 ore, a cui si sommano 27 risorse aggiuntive da poter consultare, e si sviluppa in 3 fasi.

Nella prima imparerai i fondamenti del linguaggio PHP, acquisendo le conoscenze su come strutturare e sviluppare un progetto. Inoltre ti verranno fornite le competenze per leggere errori ed effettuarne il debug (correzione). Nella seconda fase, invece, si introduce MySQL in modo da poter salvare tutto il contenuto su un database. In questo caso imparerai come integrarlo, ed otterrai delle solide basi sulla sicurezza. Fondamentale è infatti proteggere il tuo operato e gli utenti che ne fruiscono da eventuali falle. Infine, verrai introdotto al mondo dell’hosting, così da avere un’idea chiara su come caricare il codice su un server di produzione e quale sia il servizio su misura per te. Insomma, si tratta di un corso indirizzato a chi ha progetti importanti, e non teme la sfida.

Grazie ad uno sconto del 70%, il corso può essere acquistato sul sito di Domestika a soli 11,90 euro. Come al solito, l’accesso è illimitato, per cui una volta acquistato sarà accessibile in modo permanente, quando e dove vuoi.