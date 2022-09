Imparare ad investire: i corsi gratuiti di Fineco

Incertezza sui mercati, inflazione, bear market. Come muoversi per preservare il proprio capitale?

Come gestire i propri risparmi? E quali titoli mettere nella propria watchlist?

A partire dall’8 settembre ricominciano i corsi offerti da Fineco: una serie di webinar completamente gratuiti e accessibile a tutti per approfondire e potenziare le proprie strategie di trading e i fondamentali dei mercati finanziari.

I percorsi formativi proposti da Banca Fineco vengono organizzati più volte durante l’anno. Generalmente prevedono lezioni e webinar dedicati a vari argomenti, anche tecnici, e all’utilizzo delle piattaforme Fineco. I webinar online si possono seguire da remoto e sarà possibile fare domande ai relatori via chat in tempo reale.

Inoltre, nella sezione Video Library del suo sito, Fineco mette ha disposizione un’ampia raccolta di video e seminari online sempre per approfondire le principali tematiche di trading e investimento e per utilizzare al meglio il conto Fineco.

Tra i corsi in programma:

Analisi e idee di trading di settembre ONLINE 08/09/2022 13:00 – 14:00 avanzato

Uno sguardo ai mercati: l’autunno arriva prima in borsa ONLINE 12/09/2022 10:00 – 10:50 base

Trading intraday: regole semplici per impostare lo stop loss ONLINE 13/09/2022 12:00 – 13:00 avanzato

Tecniche e metodi per gestire i propri risparmi ONLINE 13/09/2022 19:00 – 20:00 base

Apertura di Wall Street: i 5 titoli su cui operare oggi ONLINE 14/09/2022 15:15 – 16:15 avanzato

Uno sguardo ai mercati: perché si muovono ONLINE 19/09/2022 10:00 – 10:50 base

Dollaro forte: i titoli da mettere in watchlist ONLINE 20/09/2022 13:00 – 14:00 avanzato

Come costruire una strategia di trading sulle false rotture? ONLINE 20/09/2022 17:30 – 18:30 avanzato

I Best Seller del trading: “I Maghi del mercato” di Jack Schwager ONLINE 21/09/2022 13:30 – 14:30 avanzato

Live trading Show: trading intraday con TraderTV.live ONLINE 22/09/2022 17:15 – 18:15 avanzato

Uno sguardo ai mercati: perché si muovono ONLINE 26/09/2022 10:00 – 10:50 base

Trading Titans: in diretta con Ralph Acampora CMT ONLINE 27/09/2022 17:00 – 18:00 avanzato

Trading su azioni: come operare? ONLINE 29/09/2022 19:00 – 20:00 base

Guida pratica: come gestire i propri risparmi ONLINE 13/10/2022 17:00 – 18:00 base

Per iscriversi basterà compilare il form online disponibile nella pagina dedicata ai Corsi di formazione Fineco.

Fineco è una delle principali banche online d’Italia. Nata nel 1999 come società specializzata nel trading on line, attualmente dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari in Italia, con oltre 2 570 Personal Financial Advisor, un network di oltre 390 Fineco Center e un patrimonio totale clienti di 85 miliardi di euro.

Banca Fineco appartiene al gruppo bancario UniCredit e aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Tutela Depositi. È stata inserita tra le migliori banche al mondo nella classifica pubblicata dalla rivista statunitense Forbes e n.1 in Italia nel 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.