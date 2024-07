Imparare una lingua non è mai stato così economico

Cosa ti serve per imparare una nuova lingua? Una necessaria dose di buona volontà, certo. La giusta motivazione, che non può mai mancare. E la promozione esclusiva di Mondly che rende tutto più semplice ed economico. La piattaforma, controllata dal gruppo Pearson, propone corsi per ben 41 lingue da tutto il pianeta: ci sono l’inglese, il francese e lo spagnolo, ma non solo, anche il portoghese, il giapponese, il cinese e molte altre ancora.

La promo di Mondly per imparare una nuova lingua

L’innovativo metodo impiegato nasce da una combinazione tra una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, così da rendere il percorso di apprendimento sempre divertente e stimolante. Si tratta di un’approccio che si concentra sulle frasi, non sulle singole parole, sull’ascolto dei madrelingua e sulle conversazioni con chatbot dotati di intelligenza artificiale e di riconoscimento vocale. A questo si aggiungono corsi in realtà aumentata, un sistema di ripetizione unico e molto altro ancora. Scopri tutti i dettagli nella pagina dedicata.

L’offerta di oggi propone l’accesso a vita alla piattaforma con uno sconto del 95% rispetto al listino ovvero a soli 99,99 euro (invece di 1.999,99 euro). Un solo pagamento, per sempre, con il massimo della convenienza e la possibilità di usufruire di tutte le lezioni per ognuna delle 41 lingue supportate. In alternativa, l’abbonamento mensile a una sola lingua costa 9,99 euro e quello annuale 47,99 euro.

Con oltre 125 milioni di download registrati da Google Play e App Store, l’applicazione di Mondly è stata premiata come App dell’Anno da Facebook e come Migliore nuova app da Apple. Scaricala adesso anche tu e inizia subito il percorso che ti porterà a imparare nuove lingue, grazie alla promozione in corso.