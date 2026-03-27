 Imparare una nuova lingua è più conveniente: 50% di sconto su 12 mesi di Babbel
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Imparare una nuova lingua è più conveniente: 50% di sconto su 12 mesi di Babbel

Prezzi da 7,99 euro al mese, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 20 giorni dall'acquisto.
Imparare una nuova lingua è più conveniente: 50% di sconto su 12 mesi di Babbel
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Prezzi da 7,99 euro al mese, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 20 giorni dall'acquisto.

Babbel, tra le migliori piattaforme per l’apprendimento online delle lingue straniere, ha lanciato una nuova offerta: il piano di 12 mesi è in sconto del 50%, con prezzi a partire da 7,99 euro al mese e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 20 giorni dalla data di acquisto nell’eventualità il servizio non fosse di proprio gradimento.

Con Babbel si ha l’opportunità di apprendere abilità linguistiche che aiutano a tenere una conversazione nella nuova lingua nel giro di pochi giorni. Il merito è di un metodo collaudato che ha già aiutato milioni di “studenti” in tutto il mondo, metodo cucito su misura in base a quelli che sono i propri interessi, il livello di conoscenza della lingua e lo stile di vita.

Pagina offerta Babbel

babbel prezzi

I prezzi attuali di Babbel

Nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale, i prezzi dei vari piani messi a disposizione da Babbel cambiano in questo modo:

  • 3 mesi: 15,99 euro al mese (spesa complessiva pari a 47,97 euro)
  • 6 mesi: 11,99 euro al mese (spesa complessiva pari a 71,94 euro invece di 95,94 euro, per effetto del 25% di sconto)
  • 12 mesi: 7,99 euro al mese (spesa complessiva pari a 95,88 euro invece di 191,88 euro per effetto del 50% di sconto)
  • a vita: 299,99 euro (è richiesto un unico pagamento a differenza degli altri piani mensili o annuali)

Ciascun piano offre la possibilità di apprendere tutte le lingue disponibili in Babbel, tra cui spiccano l’inglese, lo spagnolo, il tedesco e il francese. Inoltre, volendo sono presenti anche lingue come portoghese, olandese, turco, russo, indonesiano, in aggiunta a svedese, norvegese, danese e polacco.

Detto questo, ricordiamo l’esistenza del piano a vita: al momento è acquistabile a 299,99 euro con un unico pagamento. Si tratta di una scelta consigliata soprattutto a chi ama le lingue e alle persone che viaggiano spesso in giro per il mondo.

Pagina offerta Babbel

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Pubblicato il 27 mar 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
27 mar 2026
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