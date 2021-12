Imparare nuove lingue? Bastano 15 minuti al giorno

Lo sapevi che bastano 15 minuti al giorno per imparare una nuova lingua? Grazie agli smartphone, accedere a nuove informazioni è diventato sempre più facile ed immediato. Così negli anni è stato tutto un fiorire di applicazioni che hanno come scopo proprio l'apprendimento. Un metodo che sta diventando particolarmente popolare anche fra coloro che sono interessati a migliorare le proprie competenze linguistiche. Il vantaggio delle app, infatti, è proprio l'approccio istantaneo e coinvolgente che software o corsi non sono in grado di offrire. Fra le tante proposte, una delle migliori è Mondly, premiata come “App dell'anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple. Il motivo? La vastissima quantità di risorse e strumenti, nonché l'ampia libreria di lingue disponibili: ben 41, dalle classiche fino a quelle più inusuali. Se anche tu vuoi provare tutti i vantaggi dell'abbonamento premium, ti segnaliamo che Mondly si trova al momento in offerta al 90% di sconto, ovvero 47,99 euro anziché 479,99.

Il “metodo Mondly”: come funziona

Ciò che distingue Mondly dalla concorrenza è l'utilizzo di strategie e tecnologie di apprendimento avanzate che consentono di imparare nuove lingue in modo rapido ed efficace. Concentrarsi su frasi comuni anziché sulle singole parole, ad esempio, aiuta nella memorizzazione, spronando la mente a formare delle frasi complete per adattarsi ad una conversazione in corso. Mondly lavora con attori madrelingua professionisti, assicurando pronunce impeccabili e accenti naturali. Grazie ad un chatbot con riconoscimento vocale è possibile fare pratica con conversazioni reali, mentre i corsi in Realtà Aumentata permettono di vivere un'esperienza unica e coinvolgente.

Ma è vero che bastano 15 minuti al giorno per imparare una nuova lingua? Sì, applicando il “metodo Mondly”. L'applicazione si avvale infatti si un sistema unico nel suo genere che utilizza intervalli di ripetizione in grado di consolidare quanto appreso ancora più rapidamente. L'abbonamento Premium, inoltre, comprende 250 lezioni suddivise per argomento, 36 Vocabulary Builders (ovvero liste con le parole più utilizzate di ciascuna lingua), 41 conversazioni reali e simulate e 2000 lezioni giornaliere. Ti ricordiamo che l'abbonamento annuale si trova al momento in offerta a soli 47,99 euro invece di 479,99: un risparmio del ben 90%.