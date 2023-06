Imparare Python nel 2023: con questo corso completo è facile

Negli ultimi anni, il mondo della tecnologia ha assistito a una crescita esplosiva dell’interesse verso il linguaggio di programmazione Python. Con la sua semplicità sintattica, la vasta gamma di librerie e framework disponibili e la sua adattabilità a diversi ambiti, Python si è affermato come uno dei linguaggi più popolari tra gli sviluppatori di tutto il mondo. La sua potenza risiede nella sua versatilità e nell’ampio spettro di applicazioni che può coprire: Python è adatto per lo sviluppo di applicazioni web, l’analisi dei dati, l’intelligenza artificiale, l’automazione dei processi e molto altro ancora.

Per padroneggiare Python e sfruttarne appieno il potenziale, è essenziale avere una guida completa e aggiornata. Ecco perché il corso “Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto” ospitato sulla piattaforma Udemy è una risorsa inestimabile per aiutarti a imparare da zero: non è un semplice tutorial, ma una vera e propria guida che ti condurrà passo dopo passo nel mondo della programmazione Python. A 69,99 euro avrai accesso illimitato al corso completo, a tutte le 148 lezioni, le quasi 14 ore di video on-demand e al certificato di completamento disponibili.

Un corso completo e in continua evoluzione

La prima sezione di questo corso ti introdurrà al paradigma Object-Oriented, fornendoti solide basi concettuali e pratiche. Imparerai non solo Python, ma acquisirai competenze trasferibili ad altri linguaggi di programmazione object-oriented come Java, C#, Swift e C++. Questa conoscenza ti aprirà le porte a una vasta gamma di opportunità professionali in un mercato sempre più competitivo.

Le lezioni proseguono con un percorso guidato che copre tutti i livelli di organizzazione del codice Python. Partendo dagli elementi fondamentali del linguaggio, come gli oggetti, i tipi e gli attributi, passerai attraverso i tipi di dati, le strutture di codice e le strutture object-oriented. Inoltre, affronterai anche argomenti avanzati come la multiple inheritance, gli iteratori e i generatori, espandendo ulteriormente le tue competenze e il tuo bagaglio professionale.

Il corso non si limita alla teoria, ma ti offre anche esercitazioni pratiche e quiz per verificare il tuo apprendimento passo dopo passo. Inoltre, avrai l’opportunità di lavorare su un progetto completo che ti guiderà nell’implementazione di un’applicazione Python utilizzando RabbitMQ, un message broker ampiamente utilizzato nel software distribuito.

Questa esperienza pratica ti consentirà di acquisire competenze concrete e dimostrare le tue capacità nel mondo reale. Avrai inoltre accesso a una sezione dedicata alla gestione dei file in Python e un’intera esercitazione su MongoDB, uno dei database NoSQL più importanti sul mercato.

A chi è rivolto questo corso?

Programmatori principianti che desiderano migliorare la propria competenza generale nello sviluppo di applicazioni

Programmatori con una conoscenza introduttiva di Python che vorrebbero apprendere in modo più approfondito questo linguaggio di programmazione

Programmatori che sviluppano già applicazioni in altri linguaggi di programmazione e che vorrebbero aggiungere Python al proprio curriculum, acquisendone una conoscenza approfondita

Chiunque abbia desiderio di imparare a conoscere il paradigma object-oriented, che potrà poi utilizzare anche in altri linguaggi di programmazione

Se desideri fare grandi progressi nel mondo della programmazione e aprire le porte al successo professionale, non c’è momento migliore per imparare Python. Con il corso completo “Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto” a 69,99 euro potrai padroneggiare uno dei linguaggi più potenti e richiesti nel panorama tecnologico attuale, comodamente da casa tua e seguendo i tuoi ritmi di apprendimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.