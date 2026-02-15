Imparare una lingua straniera ora è facile: super prezzo per il piano Lifetime di Babbel

Babbel è un servizio di riferimento per tutti gli utenti che intendono studiare una lingua straniera, a prescindere dal livello di partenza. La piattaforma mette a disposizione lezioni in 13 lingue diverse con la possibilità di scegliere la lingua da studiare tra le varie opzioni disponibili.

Per chi sceglie oggi Babbel c’è la possibilità di ottenere uno sconto del 20% sul piano Lifetime. Si tratta della soluzione giusta per acquistare l’accesso a vita alla piattaforma, per la lingua desiderata, in modo da poter avere sempre a propria disposizione tutte le risorse messe a disposizione dal servizio.

Grazie a questa promo, l’accesso Lifetime ora costa 239 euro, con pagamento in un’unica soluzione (ma con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Da segnalare che c’è anche la possibilità di attivare il piano di 12 mesi con uno sconto del 55%, riducendo il costo fino a 6,29 euro al mese (pari a 75,55 euro di spesa complessiva).

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di Babbel, qui di sotto. Le offerte descritte sono valide solo per un periodo di tempo limitato.

Perché scegliere Babbel

Babbel è la soluzione giusta per poter studiare una lingua straniera in modo “smart” ed efficace. La piattaforma, infatti, propone diversi approcci per supportare l’utente durante la fase di apprendimento, con fasi di teoria e di pratica, tanti esercizi e la possibilità di imparare in modo graduale, per diventare sempre più in grado di gestire la nuova lingua. A disposizione degli utenti ci sono corsi pensati per vari livelli e anche la possibilità di “ripassare” argomenti già studiati, per fare pratica e migliorare.

La scelta giusta è rappresentata dal piano Lifetime, che con lo sconto del 20% diventa ancora più conveniente, rappresentando per tutti gli utenti l’opzione da scegliere per iniziare lo studio di una nuova lingua.