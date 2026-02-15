 Imparare una lingua straniera ora è facile: super prezzo per il piano Lifetime di Babbel
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Imparare una lingua straniera ora è facile: super prezzo per il piano Lifetime di Babbel

Con Babbel è possibile imparare facilmente una lingua straniera: per tutti i nuovi utenti il piano Lifetime è in offerta con un prezzo super.
Imparare una lingua straniera ora è facile: super prezzo per il piano Lifetime di Babbel
Informatica App e Software
Con Babbel è possibile imparare facilmente una lingua straniera: per tutti i nuovi utenti il piano Lifetime è in offerta con un prezzo super.

Babbel è un servizio di riferimento per tutti gli utenti che intendono studiare una lingua straniera, a prescindere dal livello di partenza. La piattaforma mette a disposizione lezioni in 13 lingue diverse con la possibilità di scegliere la lingua da studiare tra le varie opzioni disponibili.

Per chi sceglie oggi Babbel c’è la possibilità di ottenere uno sconto del 20% sul piano Lifetime. Si tratta della soluzione giusta per acquistare l’accesso a vita alla piattaforma, per la lingua desiderata, in modo da poter avere sempre a propria disposizione tutte le risorse messe a disposizione dal servizio.

Grazie a questa promo, l’accesso Lifetime ora costa 239 euro, con pagamento in un’unica soluzione (ma con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Da segnalare che c’è anche la possibilità di attivare il piano di 12 mesi con uno sconto del 55%, riducendo il costo fino a 6,29 euro al mese (pari a 75,55 euro di spesa complessiva).

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di Babbel, qui di sotto. Le offerte descritte sono valide solo per un periodo di tempo limitato.

Accedi qui all’offerta di Babbel

babbel

Perché scegliere Babbel

Babbel è la soluzione giusta per poter studiare una lingua straniera in modo “smart” ed efficace. La piattaforma, infatti, propone diversi approcci per supportare l’utente durante la fase di apprendimento, con fasi di teoria e di pratica, tanti esercizi e la possibilità di imparare in modo graduale, per diventare sempre più in grado di gestire la nuova lingua.  A disposizione degli utenti ci sono corsi pensati per vari livelli e anche la possibilità di “ripassare” argomenti già studiati, per fare pratica e migliorare.

La scelta giusta è rappresentata dal piano Lifetime, che con lo sconto del 20% diventa ancora più conveniente, rappresentando per tutti gli utenti l’opzione da scegliere per iniziare lo studio di una nuova lingua.

Accedi qui all’offerta di Babbel

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con pCloud hai lo spazio che vuoi e lo paghi una volta per sempre

Con pCloud hai lo spazio che vuoi e lo paghi una volta per sempre
WhatsApp sposta gli stati in cima alla chat, ecco la novità

WhatsApp sposta gli stati in cima alla chat, ecco la novità
Microsoft obbliga i produttori a installare solo Edge?

Microsoft obbliga i produttori a installare solo Edge?
Outlook Mobile può nascondere le riunioni rifiutate dal calendario

Outlook Mobile può nascondere le riunioni rifiutate dal calendario
Con pCloud hai lo spazio che vuoi e lo paghi una volta per sempre

Con pCloud hai lo spazio che vuoi e lo paghi una volta per sempre
WhatsApp sposta gli stati in cima alla chat, ecco la novità

WhatsApp sposta gli stati in cima alla chat, ecco la novità
Microsoft obbliga i produttori a installare solo Edge?

Microsoft obbliga i produttori a installare solo Edge?
Outlook Mobile può nascondere le riunioni rifiutate dal calendario

Outlook Mobile può nascondere le riunioni rifiutate dal calendario
Davide Raia
Pubblicato il
15 feb 2026
Link copiato negli appunti