IMPERDIBILE: soundbar LG da 100 W a 56 euro nella Festa Prime

Ti rimangono poche ore per approfittare del super sconto che porta la soundbar LG SK1D al prezzo stracciato di soli 56 euro. Una spesa davvero irrisoria, resa possibile dalla promozione che Amazon ha messo online per quest’ultimo scorcio dell’evento a Festa delle Offerte Prime (si concluderà a mezzanotte). Ci sono la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni: devi solo ordinarla prima di un sold out che sembra quasi inevitabile.

LG SK1D: le caratteristiche della soundbar

Con ben 100 W di potenza distribuiti su due canali, è la soluzione ideale per ottimizzare l’audio del tuo televisore. Ha in dotazione la tecnologia ASC (Adaptive Sound Control) e il sistema ASE (Auto Sound Engine) che insieme identificano in modo automatico il suono, riconoscendo la tipologia di contenuto e adattando le impostazioni per il massimo della resa, ottimizzandolo ad esempio per i film, i notiziari o la musica. Inoltre, grazie alla connettività Bluetooth è possibile trasmettere la musica direttamente dallo smartphone in modalità wireless, anche se la TV è spenta. Il telecomando nella scatola ha pulsanti che lo rendono utile anche per controllare il televisore. Scopri di più nella descrizione completa.

Al prezzo stracciato di soli 56 euro è davvero imperdibile, come scritto nel titolo. Lo sconto è applicato in automatico dall’e-commerce, non c’è bisogno di applicare coupon o codici promozionali. Il design è moderno ed elegante, la larghezza è pari a 95 centimetri, perfetta per ogni tipo di schermo, in particolari per quelli con diagonale a partire da 43 pollici.

Sei ancora in tempo per attivare gratis il tuo abbonamento Prime e partecipare alla Festa delle Offerte Prime su Amazon: l’evento si concluderà a mezzanotte.