Impermeabilità e atmosfera a quasi metà prezzo con l'altoparlante Soundcore

Se sei alla ricerca di un ottimo speaker Bluetooth, oggi abbiamo un’offerta davvero eccezionale su uno dei più belli in commercio. Stiamo parlando dell’Anker Soundcore Flare, caratterizzato da un’illuminazione circolare oltre che dalla grande qualità del suono ormai segno distintivo del marchio.

Speaker Bluetooth Anker Soundcore Flare: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, il Soundcore Flare è un altoparlante a con suono a 360 gradi. All’interno, infatti, sono posizionati due driver da 8W (16 Watt complessivi) in direzioni opposte. Questi permettono una diffusione dell’audio circolare, per un ascolto perfetto da ogni direzione. La qualità è sicuramente di buon livello e non manca la tecnologia Bass Up che garantisce bassi estremamente profondi, senza intaccare le frequenze alte e medie. Peculiarità di questo speaker, però, è ovviamente l’illuminazione RGB, data dal Light Ring posto in basso. Questo possiede 5 modalità di illuminazione e 5 temi di colore, che permettono di creare una gradevole luce ambientale a ritmo di musica.

Non mancano diverse feature a cui ormai Soundcore ha abituato i suoi clienti con quasi tutta la gamma di diffusori. Prima tra tutte è ovviamente l’impermeabilità, in questo caso con certificazione IPX7 in grado di proteggere l’altoparlante da schizzi, pioggia e persino immersione. Che vogliate utilizzarlo al mare, a bordo piscina o sotto la doccia, il Soundcore Flare offrirà ore di musica in completa sicurezza per il dispositivo. Presente anche un’applicazione dedicata, uno strumento indispensabile per creare i propri settaggi e regolare l’equalizzazione. Chiude la compatibilità con Amazon Alexa che permette di gestire tutti i dispositivi smart direttamente con la propria voce, incluso naturalmente l’altoparlante. Insomma, un gadget decisamente pratico e versatile adatto ad ogni circostanza in cui si vuole ascoltare la musica.

Grazie ad uno sconto di ben il 44%, lo speaker è acquistabile su Amazon a soli 54,99 euro per un risparmio di 44 euro sul prezzo di listino.