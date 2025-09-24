 Impianto stereo Thomson con BT: giù il prezzo con questo codice
L'impianto stereo Thomson MIC123BT con Bluetooth è in offerta su eBay: inserisci questo codice, attiva lo sconto e goditi la musica.
L'impianto stereo Thomson MIC123BT con Bluetooth è in offerta su eBay: inserisci questo codice, attiva lo sconto e goditi la musica.

Bello da vedere con le sue finiture in legno e molto soddisfacente da ascoltare: Thomson MIC123BT è protagonista di un’offerta su eBay che farà gola a molti. Si tratta di un’impianto stereo dotato di connettività Bluetooth che può dunque riprodurre la musica in streaming da dispositivi come smartphone, tablet e computer, ma non solo. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche più importanti, per capire cosa lo rende un ottimo affare, soprattutto per chi ancora ha in casa supporti fisici come i CD.

L’offerta su eBay per l’impianto stereo di Thomson

Unisce un design elegante e funzionalità avanzate, adattandosi a ogni ambiente domestico o lavorativo. Può contare su una potenza di 50 W con un suono cristallino e ricco, supportato dalla tecnologia Bass Boost e dall’equalizzatore integrato. Ci sono anche il lettore CD e il sintonizzatore per la radio FM con memorizzazione di 30 stazioni, senza dimenticare le porte AUX-IN e USB, per il massimo della versatilità. Nella confezione è inoltre incluso il telecomando per controllarlo a distanza. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del prodotto.

Inserisci il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, per sbloccare lo sconto e poter così acquistare l’impianto stereo Thomson MIC123BT con Bluetooth al prezzo finale di soli 94,90 euro. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna direttamente a casa tua in pochi giorni.

Si tratta di un’offerta proposta da un venditore professionale italiano (Start Off) che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi sul marketplace, a testimonianza della sua affidabilità senza compromessi. Attenzione al sold out: come anticipato in apertura, non sappiamo quante siano le unità in promozione, dunque potrebbero andare sold out in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
24 set 2025
