Imposta obiettivi di risparmio personalizzati con HYPE Next

HYPE Next è la soluzione di HYPE che offre una vasta gamma di funzionalità per il risparmio, gli investimenti e per la gestione dei propri conti.

Con la sua carta di debito Mastercard, HYPE Next è in grado di offrire un’esperienza di pagamento rapida e sicura sia online che offline. Inoltre, il conto Next consente inoltre di effettuare bonifici istantanei e prelievi gratuiti.

HYPE Next offre una funzione di ricarica istantanea, che consente di caricare il proprio conto HYPE utilizzando una carta di debito o di credito. La ricarica è gratuita e senza limiti, in questo modo si potrà caricare denaro sul proprio conto tutte le volte che si vuole, senza dover pagare alcuna commissione.

Il conto, pensato per semplificare la gestione delle proprie finanze, offre numerosi strumenti utili per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza. Grazie alla funzionalità Radar, HYPE Next permette di collegare i propri conti – anche presso altre banche – per consultare saldi e movimenti online senza dover saltare da un’app all’altra.

Direttamente tramite app è possibile creare fino a 20 box di risparmio per mettere da parte con facilità delle somme da dedicare alle proprie spese programmate o a proprii viaggi: con i Box Salvadanaio e Box Obiettivo si potrà scegliere la modalità di risparmio più adatta alle proprie abitudini.

Un’altra caratteristica di HYPE Next è la possibilità di investire in modo semplice e intuitivo a partire da 1 euro. Grazie alla partnership con Gimme5, il servizio di AcomeA SGR, i clienti Next possono creare fino a 5 fondi di investimento. Inoltre è possibile accedere a conti deposito, prestiti fino a 25.000 euro e mutui grazie alle collaborazioni con illimity e Banca Sella.

