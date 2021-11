iMyFone: 80% in meno su software utility per smartphone e PC

iMyFone è una delle società più note per la tipologia di software che offre, che coprono attività dalla modifica di video al recupero e trasferimento di dati da smartphone a PC e viceversa. In precedenza abbiamo avuto già occasione di parlare nel dettaglio di iMyFone LockWiper, app economica che sblocca l’iPhone in caso di impossibilità nell’effettuare l’autenticazione. Ebbene, questo e tanti altri prodotti sono in sconto fino all’80% per Halloween.

Sconti Halloween iMyFone: i prodotti interessati

Sebbene la festa più spaventosa dell’anno sia già trascorsa, iMyFone ha intenzione di proseguire con gli sconti ancora per molti giorni. Sul sito ufficiale potrete accedere a tutti i prodotti venduti. Nella maggior parte dei casi si tratta di tagli del 60-65% su abbonamenti annuali; tuttavia, non manca anche un megasconto dell’80% su un pacchetto completo di 6 applicazioni. In aggiunta, potrete anche acquistare l’abbonamento mensile di un singolo software e ricevere un altro prodotto gratis.

Per esempio l’applicazione MirrorTo, che consente di mostrare lo schermo del proprio smartphone su PC e utilizzare tastiera e mouse per operare sul telefono, viene proposto a 9,95 Dollari anziché 29,95 Dollari nell’abbonamento mensile e, con esso, viene regalato anche un mese di AnyTo, altro software iMyFone che permette di cambiare la geolocalizzazione del dispositivo in qualsiasi altro posto del mondo.

Per quanto riguarda il bundle completo, invece, si tratta di un taglio da 509,70 Dollari a 99,95 Dollari che include iMyFone D-Back, LockWiper, Fixppo, AnyTo, Umate Pro e iTransor for WhatsApp. Si tratta di app che servono a recuperare dati da iPhone, iPad, Apple TV e trasferire le chat WhatsApp tra smartphone Android e iPhone.

Altri sconti interessanti li potrete trovare, ad esempio, sul programma di modifica della voce MagicMic con tantissimi effetti divertenti. In tal caso, si parla di uno sconto del 70% da 29,95 Dollari a 8,95 Dollari. Oppure, Filme è un editor video facile e veloce da usare, anch’esso scontato del 70% ma da 69,95 Dollari a 20,95 Dollari. In tutti i casi, il pagamento può essere effettuato con PayPal o carte di credito.