Come rimuovere un MDM da iPhone e iPad

A tutti può succedere di scordare il PIN impostato per sbloccare lo smartphone o di eseguire troppi tentativi finendo col complicare ancor di più le cose. Può inoltre accadere che per ragioni di varia natura il riconoscimento facciale o quello delle impronte digitali non vada a buon fine. O ancora, nel peggiore dei casi, che in seguito a una caduta accidentale lo schermo del telefono si rompa rendendo di conseguenza impossibile effettuare l’autenticazione. Sbloccare uno smartphone o rimuoverne il Mobile Device Management (MDM) qualora se ne riscontrasse la presenza, insomma, può essere un elemento chiave per garantire l’uso e la durata del proprio device.

Ora la buona notizia: per iPhone, iPad e iPod touch un’alternativa al ricorso all’assistenza ufficiale Apple c’è e si chiama iMyFone LockWiper. Niente giorni di attesa né spese gravose per il portafogli, solo poche semplici operazioni: iMyFone LockWiper sblocca l’iPhone con facilità e l’utente non deve far altro che seguire le istruzioni a schermo per rientrarvi pienamente in controllo.

Come sbloccare un iPhone senza password

Disponibile per computer con sistema operativo Windows e macOS, si tratta di uno strumento in grado di bypassare MDM (Mobile Device Management) consentendo in caso di necessità la rimozione di Apple ID o quella della password impostata, guadagnando in questo modo il pieno accesso al dispositivo, alle applicazioni installate e ai dati contenuti. Non si rischia dunque di rimanere tagliati fuori senza la possibilità di accedere a documenti o canali di comunicazione con i propri contatti, siano essi di natura privata o appartenenti alla sfera lavorativa.

I cosiddetti Mobile Device Management (MDM) sono strumenti che gli amministratori IT utilizzano per proteggere e gestire i dispositivi aziendali (tanto smartphone quanto tablet), anche e soprattutto in un momento nel quale si moltiplicano le aziende che ricorrono a policy per consentire l’uso di device personali in ambito aziendale (BYOD). Gli MDM sono caratterizzati tipicamente da due elementi: un server MDM che gestisce i permessi ed un agente che opera sul client per controllarne gli utilizzi.

In certi casi, tuttavia, l’MDM può diventare un problema da gestire, forzando eventualmente la mano attraverso software in grado di bypassarne i controlli impostati per facilitare il lavoro in orizzonte aziendale. Questa operazione può essere effettuata con iMyFone LockWiper in appena 30 secondi, ecco come:

si lancia il software sul proprio computer, optando per l’opzione di menu “Bypass MDM”; si connette il device al computer tramite USB; un click su “start to Bypass” darà il via alle procedure, valide su qualsivoglia device con in dote iOS 13.4 o successivi

Medesima procedura sarà possibile su iPad, così come la gestione è la medesima su altri tipi di sblocco.

Come sbloccare iPhone e iPad? Il procedimento è semplice: si collega il cavo al pc sul quale si è installato iMyFone LockWiper, quindi si segue il procedimento si attende pochi minuti che il processo abbia corso. Non sono necessarie particolari conoscenze, ma è sufficiente comprendere l’utilità di un meccanismo similare per garantire all’utente il perenne controllo del proprio device di fronte a qualsivoglia circostanza.

Si avvia anzitutto il software, quindi si sceglie l’opzione “Unlock Screen Passcode”:

Come per la procedura antecedente, è quindi sufficiente seguire le indicazioni a schermo e lasciar lavorare il software fino allo sblocco del device. In seguito allo sblocco eseguito con iMyFone LockWiper è possibile:

cambiare Apple ID oppure crearne uno nuovo;

assumere il controllo completo del dispositivo iPhone, iPad o iPod touch;

accedere ai servizi e ai contenuti legati ad iCloud così come a tutte le funzionalità di Apple ID;

effettuare l’aggiornamento a una nuova versione del sistema operativo iOS o iPadOS.

Il device non sarà rintracciabile tramite l’Apple ID precedente e verrà automaticamente disconnesso dall’account iCloud così da impedire il blocco o la cancellazione dei file da remoto. Il software consente inoltre di rimuovere le limitazioni di Screen Time relative al tempo concesso per l’utilizzo dello smartphone, del tablet o delle singole applicazioni.

iMyFone LockWiper: i prezzi

iMyFone LockWiper è disponibile nelle versioni per computer Windows e macOS. Sono tre le formule proposte a seguito dell’utilizzo dell’apposito coupon F487SA, ecco quindi i prezzi accessibili in base alle differenti necessità:

utilizzo per un mese e per un dispositivo iOS a 29,95 dollari (invece di 69,96 dollari);

utilizzo per un anno e per un dispositivo iOS a 39,95 dollari (invece di 69,95 dollari);

utilizzo illimitato nel tempo e per cinque dispositivi iOS a 59,95 dollari (invece di 109,95 dollari).

Volendo ci sono opzioni anche per un numero superiore di device, fino ad arrivare a togliere ogni limite, con una spesa pari a 349,95 dollari (invece di 599,95 dollari). Il pagamento può essere effettuato dall’acquirente via PayPal oppure tramite carta di credito, come si preferisce. Lo sviluppatore garantisce inoltre il supporto tecnico per rispondere a ogni domanda e in caso non fosse possibile risolvere un problema di qualsiasi natura sarà possibile chiedere il rimborso completo e immediato della somma versata.

Come sbloccare un Android senza passcode

Disponibile, altresì, la versione dedicata di iMyFone LockWiper pensata specificatamente per Android. Il funzionamento è del tutto similare, qui il link per il download.

Sponsored by iMyFone LockWiper