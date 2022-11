In arrivo NEN per le aziende

Appartenente al Gruppo A2A, NeN è una società che opera nel settore energia che produce, vende e distribuisce gas ed energia elettrica, ma anche altro.

Entrando in questa pagina, con il provider si potrà attivare una fornitura di luce o gas o entrambi pagando un contributo fisso mensile, alla stregua di un abbonamento a rate fisse.

In altre parole, la società stima la spesa annuale dell’utente, costi compresi, e la suddivide in dodici mensilità tutte uguali. Così facendo, l’utente potrà esattamente sapere quanto andrà a pagare per luce e gas.

Inoltre, a cadenza mensile riceverà una bolletta riepilogativa o, in alternativa, potrà rivolgersi al servizio clienti online per maggiori informazioni.

Tutto questo, ovviamente, è ad appannaggio dei privati, almeno fino a ora. Adesso è prevista una grande novità: vediamo quale.

NeN per le aziende è in arrivo

Sta per arrivare NeN energia per le aziende e per tutti coloro che posseggono una partita IVA. Una mamma dal cielo, visto il momento molto difficile dovuto al caro energia, che sta pesando enormemente sulle imprese italiane.

La data esatta non è stata ancora divulgata, ma con tutta probabilità avverrà nelle prossime settimane, sicuramente prima del periodo natalizio.

Quindi, le aziende e le partite IVA in generale avranno finalmente ciò che cercano: risparmiare sui costi di gas ed energia.

La società ha sempre espresso la volontà di espandersi nel mercato degli affari. Infatti, da qualche giorno nei suoi vari store digitali è apparsa l’app dedicata alle partite IVA.

Il meccanismo dovrebbe essere lo stesso applicato per le utenze domestiche: preventivo online e offerta bloccata per 12 mesi, quindi senza costi imprevisti.

Riepilogando, aziende e partite IVA avranno una rata fissa per 12 mesi, uno sconto fino a 96 euro all’anno, prezzo bloccato per 1 anno, impronta CO2 azzerata ed energia elettrica 100% Green.

Prezzo e spesa mensile? 0,397 euro/kWh per la luce e 1,72 euro/SMC per il gas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.