In attesa della tua copia di Zelda? Porta a casa il controller GIUSTO

Goditi ore di divertimento con la tua Nintendo Switch in tutta comodità con lo strabiliante Controller PRO Wireless RGB di NYXI. Per non avere dubbi sappi che è il prodotto ideale se hai in mente di fare vere e proprie maratone davanti ai tuoi titoli preferiti o se, per esempio, sei in attesa della tua copia di The Legend of Zelda.

Lo puoi acquistare al momento su Amazon a meno di 30€ grazie all’incredibile sconto del 15% che ti permette di averlo a soli 28,04€. Aggiungilo subito al tuo carrello e completa l’ordine prima che la promozione termini.

Se possiedi un account Amazon Prime ricordati che potrai riceverlo a casa con una spedizione sempre gratuita e veloce in tutta Italia.

Gioca in tutta comodità con il controller per Nintendo Switch

Le console di Nintendo sono sempre state un passo in avanti per quando riguarda l’innovazione di giochi e controller. La Nintendo Switch non è da meno, ma non sempre i joy-con sono il massimo della comodità per alcuni titoli. Se stai quindi prendendo in considerazione di acquistare un controller diverso ti consiglio questo modellino.

Non solo è dotato di tecnologia wireless, ma è anche comodissimo grazie al suo design ergonomico e super dinamico grazie alla funzione RGB.

Riprendendo la classica forma di un gamepad, potrai essere super tranquillo che non ti stancherai a tenerlo in mano. Manterrai sempre la presa ben salda grazie alla texture antiscivolo posta sulle impugnature del controller.

Ovviamente è fornito di tutti i tasti funzione Nintendo e di giroscopio. Ci sono inoltre ben quattro tasti aggiuntivi per creare macro perfette per le tue combo e azioni più rapide.

La batteria ti cui è dotato ha un’autonomia di circa 6-8 ore e ne basteranno solamente poco più di 2 per una carica completa. Come puoi vedere questo è proprio il controller che stavi cercando.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito questo fantastico Controller PRO Wireless RGB che puoi trovare al momento su Amazon a soli 28,04€ grazie allo sconto del 15%.

Con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.