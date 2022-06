In cerca di smartphone? Poco M3 Pro è quello da acquistare su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartphone Android con un budget ristretto ma non vuoi scendere a compromessi, con questo magnifico Poco M3 Pro puoi stare sicuro che non riceverai brutte sorprese. Estetica innovativa, aspetto moderno, prestazioni ottime.

Con la promozione in corso su Amazon lo paghi anche meno del dovuto

Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime attivo sul tuo account

Poco M3 Pro: lo smartphone perfetto per praticamente chiunque

Che tu lo voglia per un utilizzo quotidiano o per sperimentare non ha importanza: questo smartphone è perfetto per qualunque genere di utente, persino per mamma e papà! Semplicissimo da utilizzare con Android montato su e il Google Play Store hai tutto a portata di mano.

Display veramente ampio, lettura semplice delle notifiche e colori vividi per goderti applicazioni, streaming e perché no, anche il gaming mobile! Ci fai davvero di tutto anche delle fotografie fantastiche con il sistema di obiettivi che non pecca di qualità ma anzi, dà il meglio anche di notte. E se poi vogliamo parlare di selfie… a regola d’arte!

Neanche dal punto di vista dell’autonomia vieni deluso visti i 5000mAh che ti portano praticamente al giorno dopo. Non manca la ricarica rapida così come un sacco di spazio di archiviazione: 128 GB a tua disposizione.

Che altro dirti se non che è Dual SIM 5G?

Acquista al volo il tuo Poco M3 Pro su Amazon

