In scadenza il Buono Amazon da 10 euro con Very Mobile. Ecco come ottenerlo

Passare a Very Mobile in questi ultimi giorni del mese di gennaio 2023 significa ottenere un Buono Amazon da 10 euro.

Il tempo rimasto è veramente poco, visto che al 31 gennaio mancano soltanto tre giorni.

Un omaggio a cui rinunciare è veramente difficile, visto che può essere usato liberamente per acquistare qualsiasi cosa sull’e-commerce di Jeff Bezos.

Anche se, teoricamente, c’è ancora un po’ di tempo per accaparrarsi il buono, bisogna però mettere in conto che l’offerta è limitata a 3.000 tagliandi virtuali.

Quindi, senza trascinarsi all’ultimo giorno, accedere in questa pagina e sottoscrivere una delle offerte presenti.

Le offerte Very Mobile con Buono Amazon da 10 euro

Gli utenti interessati al Buono Amazon da 10 euro, non devono far altro che cliccare QUI e scegliere uno dei piani tariffari proposti dal gestore virtuale di telefonia mobile.

Se si vuole puntare al risparmio, si può sottoscrivere Very a 6,99 euro al mese, ottenendo in cambio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 100 GB di traffico dati in 4G.

Questa offerta è limitata soltanto agli utenti che sono clienti di Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO.

In alternativa, si può scegliere il piano tariffario Very a 7,99 euro al mese, sempre con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali ma con 150 GB di traffico dati in 4G.

Salendo di prezzo, c’è Very a 9,99 euro al mese, con cui i GIGA disponibili sempre in 4G sono ben 220.

Non sono previsti con le offerte costi di attivazione della SIM e di spedizione della stessa.

Per gli utenti che sono attualmente con TIM, Vodafone, WindTre, Kena Mobile e ho.Mobile, possono sottoscrivere due offerte Very: una a 12,99 euro al mese e una a 13,99 euro al mese, sempre con minuti e SMS illimitati e con, rispettivamente, 150 GB e 200 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.