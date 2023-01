In scadenza la promo Very Xmas 100 GB per i nuovi clienti

Mancano meno di tre giorni alla scadenza della promo Very Xmas 100 GB. Con questa promo, chiunque passerà a Very Mobile oppure attiverà un nuovo numero in questa pagina, otterrà 100 giga di traffico dati gratis da usare entro un mese dalla data di attivazione.

Certamente non è la sola ragione che dovrebbe spingere gli utenti a diventare clienti di questo gestore virtuale.

Le tariffe di Very Mobile non prevedono costi extra, ma neanche spese per consumi extra. Inoltre, potranno contare su una copertura sul territorio nazionale del 99,7%, su un ottimo servizio di assistenza online o telefonico e su una rete che conta 3.000 punti vendita.

Tutte le offerte del gestore non prevedono vincoli contrattuali, poiché si pagherà soltanto il costo mensile dell’offerta sottoscritta tramite ricarica da app oppure in modo automatico.

In più, nelle offerte di Very Mobile sono inclusi gratuitamente i servizi Ring Me, Hotspot e Ti Ho Cercato.

Ma quali sono i profili tariffari più convenienti di Very Mobile? Analizziamoli di seguito.

Promo Very Xmas 100 GB: a quale tariffa mensile abbinarla?

La migliore offerta Very Mobile con cui ottenere la promo Very Xmas 100 GB è Very a 6,99 euro al mese.

Con questo profilo tariffario sono previsti minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G. SIM, attivazione e spedizione sono gratis.

Possono accedere a questa offerta coloro che sono utenti di ILIAD, POSTEMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB e altri, ma anche chi vuole attivare una nuova SIM, ma dovrà pagare in questo caso 1,99 euro di attivazione.

Per gli utenti che desiderano gigabyte in più, ci sono due offerte:

Very a 7,99 euro al mese , con 150 GB di traffico dati e minuti e SMS illimitati.

, con 150 GB di traffico dati e minuti e SMS illimitati. Very a 9,99 euro al mese, con 220 GB di traffico dati e minuti e SMS illimitati.

Per passare a Very Mobile, basta entrare QUI, scegliere il profilo tariffario e ottenere i 100 GB gratuiti. Ma bisogna fare in fretta, perché la promo sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.