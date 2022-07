In spiaggia con la pompa elettrica: idea Prime Day

Il Prime Day mette a disposizione anche piccoli strumenti che potranno essere di grande utilità durante la prossima estate. Tra questi va segnalata la piccola pompa ad aria elettrica Yoomens, uno strumento che può risparmiare ai più di diventare paonazzi sotto il sole nel tentativo di gonfiare il materassino in spiaggia. 18,99 euro (con il 24% di sconto per il Prime Day), infatti, e il problema è risolto.

Uno strumento estremamente piccolo e leggero, ma proprio per questo utile: non ingombra, non pesa e può alleggerire di molto il lavoro di gonfiaggio all’arrivo in spiaggia. Materassini, gommoni, salvagenti e altri classici strumenti di divertimento al mare possono diventare un gioco da ragazzi: basta un click e la pompa da 4000 Pa e 450 litri d’aria al minuto inizierà a fare il suo lavoro.

La batteria da 4000 mAh è sufficiente per un’ora di lavoro, decisamente sovrabbondante per le limitate necessità tradizionali di una famiglia che approccia una giornata in spiaggia. Quattro differenti ugelli adattano la pompa a qualsiasi utilizzo e un piccolo cavo USB-C è quanto sufficiente per ricaricare la pompa alla sera in vista della giornata successiva.

18,99 euro significano il prezzo più basso disponibile durante il Prime Day per strumenti di questo tipo. Altre pompe godono di un ampio sconto, ma con prezzi che sono in realtà in linea con quelli delle settimane passate. Nel caso della pompa Yoomens, invece, si tratta di un ribasso reale, per uno strumento che dentro lo zaino per la spiaggia regalerà qualche minuto in più di divertimento e qualche minuto in meno di fiato corto sotto l’ombrellone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.