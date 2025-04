In videochiamata in Full HD con la Logitech Brio 500, a 85€ è affare Amazon

La Logitech Brio 500 è la webcam da acquistare assolutamente per essere in videochiamata sia per svago che per lavoro al massimo della qualità. Un prodotto di ultima generazione di cui non fare a meno sia se sei amante delle stream che un utilizzatore dello smart working. Questo dispositivo è dotato di tecnologie avanzate con tanto di riduzione del rumore. A soli 84,99 euro su Amazon con uno sconto del 39% sul prezzo di listino, oggi è un affare. Collegati e completa l’acquisto al volo.

Logitech Brio 500, la webcam per una qualità senza eguali

È piccola, elegante e soprattutto dotata di tutto quello di cui hai bisogno per stare in contatto con amici, parenti e colleghi. La Logitech Brio 500 è la webcam definitiva che unisce un prezzo più che ottimo a una serie di tecnologie che, nel loro piccolo, fanno la differenza. La colleghi tramite cavo USB C al tuo devices e si fissa direttamente sul monitor o sulla parte alta del tuo laptop con il suo sistema a molla. È leggera e semplice da mettere in atto.

Grazie all’obiettivo in Full HD, ogni dettaglio viene ripreso nei minimi dettagli senza lasciare spazio a pixel e brutte versioni di te stesso. Al suo interno è stato integrato altresì un microfono che rileva la tua voce in modo spettacolare e la riproduce in versione nitida e chiara per farti parlare e comunicare senza interruzioni o ripetizioni. Conta che c’è anche la riduzione del rumore integrata così se capita che qualcuno stia facendo i lavori vicino a casa o ci sia un po’ di trambusto in generale, il di più non viene rilevato. Appena hai terminato, puoi usare il copriobiettivo integrato e nascondere tutto il resto così da tutelare la tua privacy.

Logitech Brio 500 è disponibile a soli 84,99 euro su Amazon invece di 139 euro. Se stavi cercando un prodotto come questo, acquistalo subito.