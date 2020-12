Incisione laser, la personalizzazione è fai-da-te

Uno degli aspetti più interessanti dell’acquisto online sta spesso nella possibilità di personalizzare l’oggetto dei propri desideri. La personalizzazione, però, spesso e volentieri comporta costi aggiuntivi non sempre in linea con il valore aggiunto che se ne ricava. Se si vuol rendere sistematica la personalizzazione, magari con un logo proprio che si intende portare su qualsivoglia accessorio faccia parte della propria disponibilità, c’è una soluzione radicale su cui riflettere: si tratta delle stampanti a incisione laser, ormai disponibili a prezzi a portata di mano.

Incisione laser per tutte le tasche

Ci sono strumenti di ogni tipo, la cui differenza consta in modo particolare nella potenza del raggio di incisione e nella precisione dello stesso. La combinazione di questi due fattori, infatti, definisce il tipo di risultato a cui si può ambire e perimetra i possibili casi d’uso su cui applicare la personalizzazione.

L’immagine può essere personalizzata da smartphone, inviata tramite app e quindi incisa tramite il laser. La natura del raggio, la sua potenza (aspetto particolarmente importante) e il supporto da incidere (attenzione alle superfici dure quali pietre o vetri) sono ovviamente dirimenti per immaginare quale possa essere il grado di precisione ottenibile ed il tipo di risultato finale raggiungibile.

Che sia un portafoglio in pelle, una cover per smartphone o un oggetto in legno, la personalizzazione può avvenire in pochi minuti attraverso un piccolo strumento e le giuste precauzioni di tutela personale.

Ce ne sono di vari prezzi:

Il limite sta nella fantasia, ma l’effetto ottenibile nella personalizzazione di oggetti propri o di regali è indubbiamente da “effetto WOW”.

