Incogni, cancella subito i tuoi dati personali dal web

Per eliminare i tuoi dati personali da internet è indispensabile avere uno strumento per semplificare tutte le procedure richieste. Quante volte ti sarai chiesto se esiste uno strumento progettato per svolgere il lavoro che altrimenti richiederebbe tantissime ore di lavoro? Incogni nasce proprio con l’obiettivo di aiutare gli utenti a proteggere la privacy, eliminando informazioni dal web, semplificando e riducendo le tempistiche di un’azione così complessa.

Non a caso, rimuovendo i tuoi dati personali da internet Incogni tutela la tua privacy che, al giorno d’oggi, è sempre in continuo attacco e a rischio di pericolose minacce. Approfittando dell’offerta attualmente in corso puoi risparmiare fino al 50%, pagando dunque solamente 6,49 euro al mese per un totale complessivo di 77,88 euro in un anno.

Vuoi finalmente avere il pieno controlla della tua privacy, mettendo al sicuro tutti i tuoi dati? Incogni è la scelta adatta a te dato che i broker di dati raccolgono le informazioni personali e le vendono ad altre società senza che tu ne sia a piena conoscenza.

Con soli 6,49 euro al mese, grazie allo sconto del 50%, puoi avere uno strumento che ti consente non solo di cancellare i tuoi dati personali da internet ma anche di limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni private, impedire finalmente che i tuoi dati vengano venduti senza il tuo consenso e, infine, ridurre drasticamente i rischi di furto d’identità purtroppo ormai molto diffusi.

Prova le funzionalità di Incogni approfittando dell’attuale sconto del 50% presente sulla pagina web ufficiale: acquista subito il piano Incogni a 6,49 euro al mese. Se ritieni che non sia adatto alle tue esigenze, puoi tranquillamente sceglierne uno più adeguato alle tue necessità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.