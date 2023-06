Incogni, con un click elimini tutti i tuoi dati online a metà prezzo

Internet è uno strumento essenziale per la vita quotidiana, con milioni di persone in tutto il mondo che fanno affidamento sul suo potere per svolgere le proprie attività quotidiane.

Tuttavia, il costo della connettività costante rappresenta un rischio sempre crescente per la privacy online.

Senza il nostro consenso, i data broker raccolgono e distribuiscono le nostre preziose informazioni personali, mettendoci costantemente a rischio.

Fortunatamente esiste una soluzione in grado di proteggere la nostra privacy fornendo anche un risparmio senza precedenti.

La tua privacy online può essere salvaguardata con l’assistenza del potente strumento del team di Surfshark: Incogni.

Questo software funge da compagno fidato nella battaglia contro i data broker e offre anche un’eccezionale possibilità di chiedere la rimozione dei propri dati personali da diversi database.

A partire da ora, hai la possibilità di usufruire di uno straordinario sconto del 50% si ti abboni subito.

Violazione dei tuoi dati personali? Con Incogni risolvi subito

Approfittando dell’offerta promozionale in corso, puoi assicurarti un abbonamento annuale a Incogni a soli 6,49 euro al mese.

Si tratta di un notevole risparmio rispetto all’opzione mensile. Con lo sconto del 50%, quindi, puoi assicurarti la protezione della tua privacy online senza dover spendere eccessivamente.

Il software non solo elimina tutti i tuoi dati personali dai database dei data broker, ma lo fa anche nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy dei dati, incluso il GDPR.

Inoltre, collabora strettamente con le agenzie che tutelano i consumatori, garantendo il massimo livello di tutela per te.

Il processo di utilizzo è incredibilmente semplice. Inizia visitando il sito Web ufficiale del servizio, dove puoi creare il tuo account, iscriverti al servizio e selezionare le informazioni che desideri eliminare.

Una volta completati questi passaggi, il software si occuperà di tutto, senza richiedere alcuno sforzo da parte tua.

Sarai aggiornato regolarmente sullo stato di avanzamento dell’attività, offrendoti la tranquillità che meriti.

Per evitare che la violazione dei tuoi dati, approfitta della promozione in corso sottoscrivendo il piano annuale con uno sconto esclusivo del 50% cliccando sul link qui sotto:

In questo modo, non solo proteggeresti la tua privacy, ma contemporaneamente risparmierai denaro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.